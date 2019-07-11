Не вище +26: синоптики дали похмурий прогноз по Україні

В Україні в четвер, 11 липня, прогнозується хмарна погода з проясненнями, вдень у більшості областей очікується невеликий дощ, місцями гроза.

"11 липня хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень у більшості областей невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", – сказано в повідомленні Укргідрометцентру.

Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, у південній частині вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Погода в Україні "УН"

У Києві та Київській області 11 липня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°; по області вночі 8-13°, вдень 17-22°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 11 липня, на території України утримається прохолодна повітряна маса, потепління прогнозується після 20 липня.

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