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''Не викидати ж!'' У Росії чиновники потрапили у скандал через недоїдки

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У Росії недоїдки, які залишилася після банкету чиновників, відвезли в реабілітаційний центр.

Фуршет влаштували на честь 65-річчя Бєлгородської області. Після всю їжу, яка залишилася після фуршету, "Фамільний будинок смаку" передав у реабілітаційний центр "Милосердя і турбота", повідомляє Fonar.tv.

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"Так робимо вже років п'ять. На банкеті до 65-річчя області нетронутої їжі було занадто багато, і ми поїхали (в реабілітаційний центр – Ред.). Почали робити про це пости, щоб інші теж так робили. Є вже партнери, які регулярно дають нам продукти, щоб ми готували і возили", – так пояснила цю "благодійність" організатор банкету Марина Лазарєва.

Вона зазначила, що в реабілітаційному центрі знаходяться в основному лежачі, сліпі, інваліди та кинуті старі.

Однак далеко не всі оцінили такий вчинок. У соцмережах писали, що такі подачки принижують людину.

"Все про народ думають! Якби не померли від недоїдання!", "Бачите, все-таки не дарма народ в них вірить! Триразове "Ура!", Товариші!", "Благобздетелі облагобздетельствовувались", "Це ж краще, ніж із смітника!","А могли б недоїдки просто за борт! Молодці, жалісливі!" - писали незадоволені користувачі.

''Не викидати ж!'' У Росії чиновники потрапили у скандал через недоїдки

Скріншот

''Не викидати ж!'' У Росії чиновники потрапили у скандал через недоїдки

Скріншот

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