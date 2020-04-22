"Не важливо, якою мовою ти говориш": Зеленський назвав "користь" складних часів для України

Президент України Володимир Зеленський виступив проти поділу українців за мовним чи релігійним принципом, зазначивши, що всі вони хочуть бути єдиною країною.

Про це він сказав в інтерв'ю для фільму "Рік президента Зеленського", який вийшов в ефір 22 квітня, підкресливши, що ніколи не буде розколювати країну.

"Я впевнений, що більшість українців хочуть бути єдиною нацією, що для більшості українців не важливо, якою мовою ти один з одним говориш, в яку церкву ти ходиш. Все це не має значення. У більшості українців просто немає часу сидіти в інтернеті, писати пости в Facebook. Вони хочуть бути єдиною країною, і ми для цього все зробимо. Ніколи в житті, я говорив, що не будемо розколювати країну", – сказав президент.

Зеленський додав, що поки українці краще об'єднуються в складні часи, як, наприклад, через війну на Донбасі чи епідемії коронавірусу.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський назвав своєю головною помилкою те, що був на посаді президента надмірно терплячим по відношенню до чиновників і даремно витрачав час, щоб достукатися до них.

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