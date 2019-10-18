Україна чужа? На Закарпатті розгорівся новий скандал з угорцями

Товариство угорської культури Закарпаття розцінило як образу місцевої громади слова голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка про те, що вони є українцями угорського походження.

Як передає "Мукачево.нет", товариство угорської культури Закарпаття (КМКС) висловило офіційний протест через слова Бондаренка.

Глава ЗОДА в одному з інтерв'ю сказав, що "на Закарпатті немає угорців, а є українці угорського походження".

У КМКС назвали такі заяви неприпустимими, посилаючись на статті 53, 92 і 119 Конституції України, де використовується термін "корінні народи і національні меншини". Вони заявили, що слід використовувати терміни "українські угорці" або "закарпатські угорці".

В Закарпатській ОДА заяву КМКС не коментували.

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Як писав OBOZREVATEL:

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