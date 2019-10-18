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18 жовтня • оновлено в 19:20
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/ Суспільство

Україна чужа? На Закарпатті розгорівся новий скандал з угорцями

1.6т Читати матеріал російською

Товариство угорської культури Закарпаття розцінило як образу місцевої громади слова голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка про те, що вони є українцями угорського походження.

Як передає "Мукачево.нет", товариство угорської культури Закарпаття (КМКС) висловило офіційний протест через слова Бондаренка.

Глава ЗОДА в одному з інтерв'ю сказав, що "на Закарпатті немає угорців, а є українці угорського походження".

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У КМКС назвали такі заяви неприпустимими, посилаючись на статті 53, 92 і 119 Конституції України, де використовується термін "корінні народи і національні меншини". Вони заявили, що слід використовувати терміни "українські угорці" або "закарпатські угорці".

В Закарпатській ОДА заяву КМКС не коментували.

На Закарпатті новий скандал

На Закарпатті новий скандал

mukachevo.net

Як писав OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Ужгород
Тег
угорці Закарпаття
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Вызывайте Турчинов а, он знает что делать в таких случаях и будет у вас помимо Донбасса ещё и Закарпатье. И там российские аккупационные войска найдёте.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Они заявили, что следует использовать термины "украинские венгры" или "закарпатские венгры". ну не считают они себя шумерами. может нациков на них наслать?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Венгры ещё вставят вам йух в опу. За все. В первую очередь за язык и школы.
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