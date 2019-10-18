Україна чужа? На Закарпатті розгорівся новий скандал з угорцями

Товариство угорської культури Закарпаття розцінило як образу місцевої громади слова голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка про те, що вони є українцями угорського походження.
Як передає "Мукачево.нет", товариство угорської культури Закарпаття (КМКС) висловило офіційний протест через слова Бондаренка.
Глава ЗОДА в одному з інтерв'ю сказав, що "на Закарпатті немає угорців, а є українці угорського походження".
У КМКС назвали такі заяви неприпустимими, посилаючись на статті 53, 92 і 119 Конституції України, де використовується термін "корінні народи і національні меншини". Вони заявили, що слід використовувати терміни "українські угорці" або "закарпатські угорці".
В Закарпатській ОДА заяву КМКС не коментували.
На Закарпатті новий скандал
mukachevo.net
Як писав OBOZREVATEL:
Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на національні меншини й "ударі в спину" європейським країнам у зв'язку з положеннями мовної статті Закону України "Про освіту", ухваленого Верховною Радою 5 вересня 2017 року.
Водночас у грудні 2017 року Венеційська комісія опублікувала висновки щодо резонансного закону. Вона не підтримала ультиматуми, висунуті Угорщиною.
У лютому Угорщина заблокувала комісію Україна-НАТО. Такі дії країна застосовувала кілька разів.
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