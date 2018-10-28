Не шкодувала сил для бійців: сім'я волонтера терміново потребує допомоги

Мати двох дітей Людмила Коваленко не один рік допомагає армії. Завдяки її старанням, бійці отримали безліч маскувальних сіток, які жінка з товаришами-волонтерами плете власними руками.

Так склалася доля, що тепер сім'я Людмили потребує допомоги. У її молодшого сина Віктора Темного - гострий лімфобласний лейкоз. На операцію потрібні кошти, яких у простої сім'ї з Борисполя Київської області просто немає.

23-річний Віктор Темний

Допомагала воїнам, а зараз б'ється за сина

Людмила - в минулому вчитель математики. Коли почалася війна, вирішила будь-що-будь допомагати армії. Спочатку доглядала за пораненими у військовому госпіталі. Але після зрозуміла, що більше принесе користі в іншій сфері. Так жінка стала волонтером групи "Вежа над Дніпром", основним напрямком якої є плетіння маскувальних сіток.

У дворі свого будинку Людмила встановила ванну, в якій разом з чоловіком, військовим пенсіонером і вчителем історії, фарбує тканину в захисний колір. Цю тканину вона потім відвозить до Києва, де разом з товаришами вручну плете кілометри масксіток. Працює жінка практично кожен день.

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Людмила Коваленко

Волонтери "Вежа над Дніпром" за роботою

На сьогоднішній день Людмила практично весь свій час присвячує молодшому синові. Сім років тому у Віктора діагностували страшну хворобу. Було проведене лікування, після якого настала ремісія. Сім'я зітхнула спокійно, однак два місяці тому хвороба "повернулася".

"Рецидив проявився в серпні. Я йшла з роботи (так я називаю плетіння сітки) і раптом мені подзвонив Вітя. Сказав, що рівень тромбоцитів у нього знову низький. Пам'ятаю, у мене все опустилося в душі. Приїхали в лікарню, де нам підтвердили рецидив ", - розповіла OBOZREVATEL Людмила.

"Настрій - взагалі казка!"

На сьогоднішній день молодий чоловік знаходиться в Київській обласній лікарні, де йому проводять курс хіміотерапії. Останній блок "хімії" планують зробити в грудні.

"Це потрібно для досягнення ремісії, щоб потім зробити пересадку кісткового мозку. Лікар радить операцію не відкладати, щоб не було нових ускладнень", - стримує емоції Людмила.

Іншими словами, якщо операцію не зробити, для Віктора все може закінчитися трагічно.

Віктор Темний

Напевно, саме безвихідь ситуації налаштувала сім'ю на рішучу боротьбу. Особливої ​​поваги заслуговує те, як тримається Віктор. За словами Людмили, син сповнений оптимізму і сам "заряджає" її позитивом.

"Вітя по життю оптиміст, жартівник. Навіть зараз у нього є сили сміятися і жартувати з друзями. Я сама набираюся від нього енергії", - зізнається жінка.

На питання наших журналістам про свій настрій, Віктор відповів: "Настрій - взагалі казка! Насправді все добре, немає занепадницькі настрої. А що ще залишається робити?" - відповів молодий чоловік.

Людмила з сином

На операцію з пересадки кісткового мозку Віктору потрібно щонайменше 70 тис. євро. Волонтери та військовослужбовці, як можуть, допомагають родині, проте фінансів не вистачає.

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