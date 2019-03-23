"Не розслабляйтеся!" Синоптик назвала дату потепління в Україні

В Україну 24 березня прийде атмосферний фронт з Європи, який принесе хмарність та невеликий дощ на заході і півночі країни.

В інших регіонах, за винятком Луганщини, опадів не буде, написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Повітря буде холодним, + 5...+9 градусів, на заході і в Одеській області до 12", – уточнила Діденко.

У Києві в неділю також буде хмарно і дощитиме, максимальна температура повітря складе +8. Подібна погода збережеться і на весь наступний робочий тиждень.

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"На тижні ще також буде холодно, не розслабляйтеся, потеплішає 29 березня, в п'ятницю. За попереднім прогнозом, 30 і 31 березня в Україні очікується відмінна погода, ясно, сонячно і тепло до +19 градусів", – пообіцяла синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, 23 березня в Україні незначно похолодало одразу в декількох областях. У східній половині країни пройшов мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів.

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