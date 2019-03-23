|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Не розслабляйтеся!" Синоптик назвала дату потепління в Україні

4.2тЧитати матеріал російською

В Україну 24 березня прийде атмосферний фронт з Європи, який принесе хмарність та невеликий дощ на заході і півночі країни.

В інших регіонах, за винятком Луганщини, опадів не буде, написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Повітря буде холодним, + 5...+9 градусів, на заході і в Одеській області до 12", – уточнила Діденко.

Новини
Прогріє до +13: синоптики дали сонячний прогноз погоди в Україні

У Києві в неділю також буде хмарно і дощитиме, максимальна температура повітря складе +8. Подібна погода збережеться і на весь наступний робочий тиждень.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

"На тижні ще також буде холодно, не розслабляйтеся, потеплішає 29 березня, в п'ятницю. За попереднім прогнозом, 30 і 31 березня в Україні очікується відмінна погода, ясно, сонячно і тепло до +19 градусів", – пообіцяла синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, 23 березня в Україні незначно похолодало одразу в декількох областях. У східній половині країни пройшов мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки