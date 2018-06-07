Не Пушилін: військовий сказав, хто очолить "ДНР"

Кремль може змінити главу так званої "ДНР" Олександра Захарченка, але не на главу так званої "Народної ради республіки" Дениса Пушиліна, а на екс-"міністра" безпеки "ДНР" Олександра Ходаковського.

"Вони можуть поміняти, але я думаю, це скоріше буде Ходаковський, ніж Пушилін", - сказав в коментарі OBOZREVATEL екс-командир батальйону "Київ-2" Богдан Войцеховський.

За його словами, причина такої заміни може бути в тому, що Кремль збирається міняти вектор напрямку в питаннях так званих "республік", і міняти риторику спілкування з Україною.

"Тобто щоб поміняти спілкування. Тобто була одна людина, яка ось так от поводилась. Тепер цієї людини немає, а є інша людина, яка ось так от поводиться. Тобто ми йдемо в інший бік", - говорить Войцеховський.

Щодо того, який же вектор обере Росія, екс-комбат відповів: "Це все залежить від санкцій і поведінки Заходу, все зараз залежить від цивілізованого західного світу. Вони ж не самогубці, це буде історія з другим Радянським Союзом, тільки Радянський Союз на відміну від сучасної Росії, був набагато могутніше і міцніше, більш згуртований, була якась ідея, але тим не менш він розвалився, а ці розваляться ще швидше".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що в разі настання Збройних сил України на Донбасі їх чекає повторення Іловайського і Дебальцевського котлів.