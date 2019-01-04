''Не прагнемо миру в окупації'': Епіфаній зворушливо привітав Україну з Різдвом

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся з проникливою промовою до українців перед Різдвом.

Він висловив надію на те, що 2019 рік принесе в Україну справжній мир і свободу від ворогів. Вітання народу Епіфаній озвучив у інтерв'ю DW, опублікованому на сторінці ПЦУ в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Митрополит Епіфаній Прес-служба ПЦУ

"Я вірю, що цей рік буде переможним роком, і в Україні запанує той довгоочікуваний справедливий мир. Бо мир в окупації — це теж певною мірою мир, але ми такого миру не прагнемо. Ми хочемо миру у своїй незалежній українській державі, де постала і буде утверджена єдина помісна Українська православна церква. Тому вітаю вас із цим величним святом Різдва Христового!" — сказав він.

Крім того, Епіфаній закликав вірян старанно молитися за тих, хто зараз не може зустріти Різдво в рідному домі через війну, розв'язану Росією.

"У ці дні ми повинні стати кращими, ми повинні допомагати нашим ближнім, виявляючи щодо них любов. Ми повинні згадувати у своїх молитвах тих, хто зараз перебуває у полоні, військовополонених, згадувати і допомагати тим, хто втратив свої домівки у зв'язку з цією неоголошеною війною на сході України", — звернувся глава ПЦУ до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній привітав українців з Новим роком і побажав якнайшвидшого завершення війни і повернення окупованих Росією територій. "Нехай новий рік благості Божої дарує нам надію на переможне завершення війни на сході України, повернення анексованого Криму, а потім — настання миру на нашій багатостраждальній Батьківщині", — сказав митрополит.