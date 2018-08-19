"Не перевелися ще чоловіки!" Віце-прем'єр вразив киян благородним вчинком

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко вразив киян, зробивши шляхетний вчинок на дорозі. Розенко допоміг уникнути аварійної ситуації й очистив дорогу від важкої плити, яка опинилася на проїжджій частині.

"Зупинилася на Подолі на аварійці: плита посеред дороги на крайній лівій смузі! Можна об'їхати! Але будь-якому мотоциклістові - кирдик і аварія! Сама підняти не змогла! Знаєте, ХТО став на аварійку допомогти? Віце-прем'єр Павло Розенко. Без питань! Схопив важку плиту, підбіг ще хлопець з перехожих! І хлопці розчистили дорогу! Ось так - без пафосу і понтів. Фоткатися відмовилися обидва. Але я не змогла промовчати. ​​Респект! Не перевелися ще в країні справжні чоловіки! і це круто!" - написала на своїй сторінці в Facebook ведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка стала свідком ситуації.

Користувачі також не скупилися на похвалу: "Респект!", "А він такий, до речі, в усьому", "Круто! Молодці".

Відреагував і сам політик. "Так а я що? Тільки високоінтелектуальна місія: підняти і перенести (не самому, а вдвох)", - іронічно й скромно відповів Розенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на капітальний ремонт усіх доріг необхідно виділити 2 трильйони гривень. Також українські дороги увійшли в рейтинг найгірших у світі за якістю покриття.