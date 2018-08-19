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"Не перевелися ще чоловіки!" Віце-прем'єр вразив киян благородним вчинком

18.8тЧитати новину російською

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко вразив киян, зробивши шляхетний вчинок на дорозі. Розенко допоміг уникнути аварійної ситуації й очистив дорогу від важкої плити, яка опинилася на проїжджій частині.

"Зупинилася на Подолі на аварійці: плита посеред дороги на крайній лівій смузі! Можна об'їхати! Але будь-якому мотоциклістові - кирдик і аварія! Сама підняти не змогла! Знаєте, ХТО став на аварійку допомогти? Віце-прем'єр Павло Розенко. Без питань! Схопив важку плиту, підбіг ще хлопець з перехожих! І хлопці розчистили дорогу! Ось так - без пафосу і понтів. Фоткатися відмовилися обидва. Але я не змогла промовчати. ​​Респект! Не перевелися ще в країні справжні чоловіки! і це круто!" - написала на своїй сторінці в Facebook ведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка стала свідком ситуації.

Користувачі також не скупилися на похвалу: "Респект!", "А він такий, до речі, в усьому", "Круто! Молодці".

Відреагував і сам політик. "Так а я що? Тільки високоінтелектуальна місія: підняти і перенести (не самому, а вдвох)", - іронічно й скромно відповів Розенко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на капітальний ремонт усіх доріг необхідно виділити 2 трильйони гривень. Також українські дороги увійшли в рейтинг найгірших у світі за якістю покриття.

Особа
Павло Розенко
Місце
УкраїнаКиїв
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
чудны дела твои,Господи..
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
молодец 111
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Anti-banderos
Anti-banderos
Но тут она "не смогла промолчать". Однако, смогла промолчать про другие подобные случаи с простыми людьми, коих, я думаю не мало, но от нее таковых никто не слышал. Парень там какой-то прохожий помогал - да хуй с ним, кто его знает, даже имя его не узнала, ему положено тяжести таскать, а тут такое диво-дивное, чудо чудное - чиновник что-то тяжелей стакана поднял.
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