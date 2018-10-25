Не патріарх: Філарет пояснив, хто очолить єдину УПЦ після Томосу

Згідно з умовами Константинопольського патріарха, Єдину помісну українську церкву повинен очолити архиєпископ - митрополит, а не патріарх.

Як пояснив в ефірі Українського радіо глава УПЦ КП патріарх Філарет, в зв'язку з цим він отримав розширений (архієпископ і митрополит Київський і Всієї Русі України) і скорочений титули (патріарх Київський і Всієї Русі України, для внутрішнього використання).

Він також озвучив критерії, які будуть враховані при обранні предстоятеля майбутньої автокефальної церкви.

"Треба мати богословську освіту, треба знати церковні канони, треба мати досвід управління єпархією і досвід управління церквою. А якщо досвіду немає - то діла не буде", - заявив священнослужитель.

Також Філарет підкреслив, що не готовий поступитися особистими амбіціями в даному питанні.

"Ні! Але не тому, що я вважаю себе таким. А тому, що Москва зробить все, щоб зруйнувати Українську православну церкву. І тому заради того, щоб зберегти Українську православну церкву і довести її до завершення я повинен працювати до кінця", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Вселенський Патріархат прийняв рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема, зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, все храми Стамбула, а також Анталії.