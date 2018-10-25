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Не патріарх: Філарет пояснив, хто очолить єдину УПЦ після Томосу

8.1тЧитати матеріал російською

Згідно з умовами Константинопольського патріарха, Єдину помісну українську церкву повинен очолити архиєпископ - митрополит, а не патріарх.

Як пояснив в ефірі Українського радіо глава УПЦ КП патріарх Філарет, в зв'язку з цим він отримав розширений (архієпископ і митрополит Київський і Всієї Русі України) і скорочений титули (патріарх Київський і Всієї Русі України, для внутрішнього використання).

Він також озвучив критерії, які будуть враховані при обранні предстоятеля майбутньої автокефальної церкви.

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"Треба мати богословську освіту, треба знати церковні канони, треба мати досвід управління єпархією і досвід управління церквою. А якщо досвіду немає - то діла не буде", - заявив священнослужитель.

Також Філарет підкреслив, що не готовий поступитися особистими амбіціями в даному питанні.

"Ні! Але не тому, що я вважаю себе таким. А тому, що Москва зробить все, щоб зруйнувати Українську православну церкву. І тому заради того, щоб зберегти Українську православну церкву і довести її до завершення я повинен працювати до кінця", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Вселенський Патріархат прийняв рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема, зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, все храми Стамбула, а також Анталії.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Об'єкти
УПЦ КПУПЦ МПУАПЦКонстантинопольський патріархат
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Щетаю ..Гройсман подойдёт ..
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославные, молитеся усерднее! От вас уходит христианство и к вам придёт секта.)
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Как вспоминал протоиерей Павел Адельгейм, Филарет произнёс воспитательную речь о любви к советской власти: «я сын шахтера, стал архимандритом и ректором. При какой другой власти это могло бы случиться? Под чьим небом вы живёте? Чей хлеб едите? По чьей земле ходите? Вы неблагодарные, вас советская власть учит…»
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