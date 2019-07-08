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Не найбільша ядерна катастрофа: у США розвінчали популярні міфи про Чорнобиль

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Вибух реактора на Чорнобильській АЕС в 1986 році не став найбільшою ядерною катастрофою в світі і не свідчить про некомпетентність СРСР.

До таких висновків дійшов автор матеріалу Washington Post, який розвінчав п'ять головних міфів про аварію, які не ставили під сумнів більше 30 років.

Перший міф говорить про те, що катастрофа спричинила порівняно небагато смертей. Ця інформація поширилася завдяки офіційним звітам, які повідомляли про те, що 2 людини загинули одразу, 29 – у лікарнях, а 15 – пізніше від раку щитовидної залози.

Відзначається, що в дійсності цифри набагато вищі, оскільки Україна, Білорусь і Росія не створили публічно доступних записів про смертність після Чорнобиля.

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Чорнобиль

Чорнобиль

Крим.Реалії

Другий міф – регіональний характер наслідків аварії. Так, вважається, що радіація вплинула тільки на Україну і Білорусь, проте насправді вона розлетілася всією Європою, аж до Швеції й Англії. Також роль зіграло те, що заражені продукти регулярно поставляються в інші країни, зокрема і США.

Третій міф – поліпшення в екосистемі після того, як території навколо ЧАЕС стали зоною відчуження. Так, багато туроператорів для того, щоб зробити поїздки в Чорнобиль більш привабливими, заявляють, що природа оновилася завдяки відсутності людей.

Однак, те, що камери регулярно фіксують диких тварин, нічого не говорить про їх здоров'я. Так, вчені не раз звертали увагу на величезну кількість мутацій біля ЧАЕС.

Не найбільша ядерна катастрофа: у США розвінчали популярні міфи про Чорнобиль

antikor.com.ua

Четвертий міф полягає в тому, що вибух на Чорнобильський АЕС був найгіршою ядерною катастрофою в історії. Як пише видання, насправді, хоч аварія в Чорнобилі і була найпотужнішим викидом радіації, проте ядерні бомби, які випробовували СРСР і США, набагато більше забруднили атмосферу шкідливими ізотопами.

П'ятий міф – радянська некомпетентність. На думку автора матеріалу, хоча СРСР і мовчав три дні, в результаті чого Європа не змогла захистити своїх жителів, проте за 36 годин радянській владі вдалося неможливе – евакуювати 50 тисяч осіб із Прип'яті.

Раніше OBOZREVATEL писав, як насправді живуть люди поблизу Чорнобиля.

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Місце
США
Тег
Чорнобиль
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