Не можна молитися і одружуватися. Яких заходів вжила Італія для захисту від коронавірусу

В Італії, де у двох регіонах зафіксовані десятки випадків зараження небезпечним коронавірусом, вжито безпрецедентних заходів по боротьбі з поширенням інфекції. Жителям двох регіонів – Ломбардії та Венето – навіть заборонено наближатися до будівель судів у деяких районах. Весілля і похорони відбуватимуться за зачиненими дверима, а багато навчальних закладів не працюють.

Про те, що зараз відбувається в Італії, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Дозволять не платити податки і закрили паби

У зв'язку з тим, що Італію накрила епідемія коронавірусу, в країні створено спеціальну комісію на чолі з міністром Роберто Гуальтьєрі, яка стежить за тим, як впливає поширення вірусу на економіку. Так, за даними repubblica.it, вони готують міністерський указ про призупинення платежів і податкових зобов'язань в 11 муніципалітетах країни, які входять до так званої "червоної зони" поширення вірусу.

В Італії призупинили карнавал Корреспондент

В регіоні Венето, де виявлені десятки інфікованих, наразі зачинені школи, університети, музеї та навіть церкви. Для вірян церковні заходи транслюватимуться по радіо і телебаченню.

Також школи, садки, університети в інших регіонах призупинили роботу щонайменше до 1 березня. В університетах відкладають вступні тести. А у 14 провінціях призупинили здачу на водійські права. Тим, хто не встиг здати, терміни будуть подовжені

В Ломбардії, провінції, де найбільше хворих на коронавірус, також зачинені всі музеї, школи, виші, навіть професійні курси, кінотеатри, зачинено Кафедральний собор Мілана та інші церкви. З 18-ї години до 6-ї ранку не працюватимуть усі паби та ресторани. Такі самі правила діють і в деяких інших регіонах Італії.

Новини Коронавірус в Італії небезпечно розширив географію

Весілля і похорони за зачиненими дверима

Безпосередньо в епіцентрах поширення вірусу, в провінції Лоді, встановлено заборону на виїзд і в'їзд. Єдиний виняток зроблено для постачальників продуктів до супермаркетів і магазини. У провінцію вже приїхали додаткові сили поліції та військових.

В регіоні П'ємонт один із працівників заводу Italdesign під Туріном дав позитивний результат на тест щодо коронавірусу. В результаті компанія вирішила на деякий час призупинити роботу всіх своїх заводів у Італії.

У церквах і соборах введені правила, які забороняють під час релігійних обрядів торкатися одне одного. В єпархії Верчеллі весілля і похорони проводитимуть лише за зачиненими дверима, у присутності найближчих родичів.

Багато церков і соборів у Італії зачинені РБК

Також у багатьох регіонах Італії зупинені спільні богослужіння. У деяких церквах їжу для бідних виноситимуть на вулицю, щоб люди не могли зайти в саму будівлю.

Заборонили заходити у будівлі судів

Серйозні заходи вжиті і в судах. Так, жителі "небезпечних" регіонів Венето і Ломбардія не зможуть потрапити на судові засідання в інших районах, вони навіть не мають права заходити в офіси судів. У деяких регіонах навіть не доправлятимуть до зали суду заарештованих, через це можуть виникнути проблеми із розглядом справ.

У Тоскані всі мандрівники зобов'язані повідомляти про своє повернення з Китаю, а також країн, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом. Усім, у кого є ознаки грипу, наказано залишатися вдома і звертатися до лікаря. Для цього всі сімейні лікарі й терапевти мають телефонний зв'язок із 8 до 20 год.

В регіоні Базиліката зобов'язали жителів, які повернулися з Венето, Ломбардії, П'ємонту, Емілії-Романьї та Лігурії, залишатися вдома протягом 14 днів і повідомляти про це службу громадського здоров'я.

В Італії відкрили пряму безкоштовну телефонну лінію, за якою можна дізнатися достовірну інформацію про поширення коронавірусу. Це зроблено для того, щоб боротися із поширенням фейків у соцмережах і месенджерах.

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