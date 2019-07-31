"Не маєте права і влади!" Філарет пішов на новий випад проти Епіфанія

Почесний патріарх Філарет звернувся до настоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія через ліквідацію Київської патріархії.

"До мене дійшла інформація про створення Вами і Священним Синодом ПЦУ ліквідаційної комісії на чолі з митрополитом Черкаським Іоанном (Яременко) про ліквідацію Київської патріархії УПЦ Київського Патріархату", - зазначив він, передає прес-служба УПЦ КП в Facebook.

Патріарх стверджує, що Епіфаній не мав права приймати такого рішення, оскільки Київська патріархія УПЦ КП не входять до складу ПЦУ.

"Ми хоч і невизнана автокефальна церква, але незалежна ... Ви не маєте ніякої влади над нашою церквою і ваше рішення про створення ліквідаційної комісії не дійсно, так воно є втручанням у внутрішнє життя іншої церкви", - заявив Філарет.

Філарет Прес-служба УПЦ КП, Facebook

Також патріарх попросив ОБСЄ захистити права віруючих і звернувся до глави СММ ОБСЄ і координатору проектів ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена щодо "спроби Міністерства культури України та Міністерства юстиції України ліквідувати УПЦ КП, фактів рейдерства з боку ПЦУ і порушення міжнародних прав на свободу совісті та віросповідання".

Крім того, Філарет звернувся до президента України Володимиру Зеленському з проханням "припинити беззаконня по відношенню до української церкви і захистити від рейдерства ПЦУ".

Він попросив Міністерство юстиції продовжити існуючу реєстрацію УПЦ Київського Патріархату і "забезпечити законне право церкви на своє існування".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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