"Не йшли на забій!" В'ятрович розбив популярні міфи про Крути

Депутат парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович розбив два популярних міфи про бій під Крутами.

Пост з викриттям В'ятрович опублікував на сторінці в Facebook. Зокрема, він спростував міф про те, що під Крутами "відбулася чергова поразка".

"Насправді українські військові виконали поставлене перед ними завдання і затримали наступ переважаючих сил ворога. При цьому завдали йому значних втрат. Політичне керівництво скористалося затримкою більшовицького наступу на Київ і встигло підписати Брестський договір, який став міжнародним визнання УНР і підставою для отримання військової допомоги", – зазначив В'ятрович.

Також брехнею він назвав твердження про те, що "нещасних дітей послали на смерть".

"Насправді серед 520 українських учасників бою крім юнаків (це не про вік, а про курсантів військових шкіл), були офіцери і солдати армії УНР (зокрема Вільного козацтва і Січових стрільців)", – підкреслив В'ятрович.

"А що стосується "нещасних, яких послали" – такий підхід принижує героїв Крут ("Карпатської Січі", УПА, Небесної сотні, нинішньої війни). Вони не були безвільними вівцями, які йшли на забій. Їх жертва – свідома, і в цьому її головна цінність", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 січня 1918 відбувся бій під Крутами. Тоді 600 українських студентів не тільки зупинили чотирьохтисячну армію більшовиків, а й сповільнили приєднання України до "червоної" Росії.

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