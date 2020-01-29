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29 січня • оновлено в 09:51
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"Не йшли на забій!" В'ятрович розбив популярні міфи про Крути

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Депутат парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович розбив два популярних міфи про бій під Крутами.

Пост з викриттям В'ятрович опублікував на сторінці в Facebook. Зокрема, він спростував міф про те, що під Крутами "відбулася чергова поразка".

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"Насправді українські військові виконали поставлене перед ними завдання і затримали наступ переважаючих сил ворога. При цьому завдали йому значних втрат. Політичне керівництво скористалося затримкою більшовицького наступу на Київ і встигло підписати Брестський договір, який став міжнародним визнання УНР і підставою для отримання військової допомоги", – зазначив В'ятрович.

Також брехнею він назвав твердження про те, що "нещасних дітей послали на смерть".

"Не йшли на забій!" В'ятрович розбив популярні міфи про Крути

"Насправді серед 520 українських учасників бою крім юнаків (це не про вік, а про курсантів військових шкіл), були офіцери і солдати армії УНР (зокрема Вільного козацтва і Січових стрільців)", – підкреслив В'ятрович.

"А що стосується "нещасних, яких послали" – такий підхід принижує героїв Крут ("Карпатської Січі", УПА, Небесної сотні, нинішньої війни). Вони не були безвільними вівцями, які йшли на забій. Їх жертва – свідома, і в цьому її головна цінність", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 січня 1918 відбувся бій під Крутами. Тоді 600 українських студентів не тільки зупинили чотирьохтисячну армію більшовиків, а й сповільнили приєднання України до "червоної" Росії.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
День пам'яті Героїв Крут
Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Дайте уже Вятровичу селёдки и отправьте его на какой-нибудь другой фронт народного хозяйства. На мелиорацию и осушение полесских болот, например. Толку от него и там не будет никакого, но хоть вред окажется не таким заметным. Ведь это голимый стыд, что он несёт. Я понимаю, что головного мозга Бог Вятровичу не дал, спинным думать сложно, а кушать что-то надо, но… Ведь можно платить ему зарплату за то, чтобы он молчал? Мне кажется, так было бы лучше для всех. :)
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