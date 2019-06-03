"Не хвилюйся, Анатолію": автор скандального відео про захоплення України Румунією присвятив романтичну пісню Матіосу

Автор скандального відео під назвою "Румунсько-українська війна 2022" записав нове послання для головного військового прокурора України Анатолія Матіоса.

Творець Youtube-каналу 30192 безпосередньо звертається до Матіоса й декілька разів дякує йому за піар.

"Я чув, що ви мій великий фанат, і тому я хочу подякувати вам особисто. Не переживайте, містере Анатолію, Україна — моя улюблена країна. Румунія любить Україну, і якщо ви приїдете сюди, то я покличу вас випити разом", — говорить закадровий голос у ролику.

Водночас в описі до відео автор просить ставитися до всього, як до жарту. Також запис доповнюють хештеги #Ukraine #Be_happy ("Україно, будь щаслива").

Анатолій Матіос

Як пояснював автор, він описав альтернативну реальність, яка ляже в основу його електронної книги. Чоловік зовсім не очікував, що в Києві його кліп сприймуть настільки серйозно. Менш ніж за добу ролик подивилися понад 200 тисяч осіб, пише КП.

Нагадаємо, що Анатолій Матіос після поширення ролика пообіцяв 4 червня провести нараду з керівництвом Міністерства закордонних справ, Генерального штабу та Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року Румунія звинуватила Росію у постійних провокаціях, які та влаштовує в Чорному морі. На фоні цього також з'явилася інформація, що Україна і Румунія можуть укласти військовий союз для протидії РФ.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!