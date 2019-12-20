Не хочуть в окупацію? РосЗМІ розкрили несподіваний нюанс щодо великого обміну полоненими

У невизнаних терористичних республіках Донбасу заявили, що декілька десятків людей, яких їм готується передати Україна, з різних причин попросили виключити їх із обмінних списків.

Водночас там вважають, що така відмова не є добровільною. Про те, що заважає швидко здійснити обмін між Києвом і "Л/ДНР", пише "Коммерсант".

Зокрема, посилаючись на джерела у Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на сході України, видання повідомляє про виникнення додаткових проблем у переговорному процесі.

Полонені з "Л/ДНР" попросили виключити їх із обмінних списків

Так, за словами одного з них, приблизно сорок осіб серед тих, кого українська сторона готувалася передати Донецьку і Луганську, відмовилися брати участь в обміні й повертатися у "ДНР" і "ЛНР".

"Співрозмовник не назвав усіх причин відмов, зазначивши лише, що серед відмовників є як ті, хто не хоче повертатися в непідконтрольні Києву райони Донбасу, так і ті, хто бажає відбути призначене покарання і у такий спосіб закрити питання кримінального переслідування в Україні", – йдеться у повідомленні.

Водночас другий співрозмовник видання, близький до однієї з невизнаних республік Донбасу, нібито підтвердив інформацію про відмовників, проте не назвав їхньої кількості.

"Це їхнє право не йти на обмін. Їх ніхто не змушує переїздити. Для нас важливо, щоб було очищення. Щоб усі норми були дотримані – людина була звільнена і користувалася рівними правами, як усі інші громадяни", – заявив він.

За його словами, їм не важливо – залишаться ці звільнені громадяни на території, підконтрольній Києву, або повернуться до них. Їх хвилює тільки те, щоб полонених "не примушували відмовитися від обміну".

У терористичних республіках також наполягли на тому, щоб перевірку цих даних здійснив координатор підгрупи ТКГ із гуманітарних питань Тоні Фріш.

"У нас є довіра до Тоні Фриша. Він, як арбітр, який підтвердить, що відмовник вирішував про вихід із обміну сам, нас влаштовує", – наводить видання слова ще одного поінформованого співрозмовника з "Л/ДНР".

За їхніми даними, той зможе розпочати перевірку, яка передбачає зустрічі з відмовниками, лише після католицького Різдва 25 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня.

У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсменка "республіки" Дар'я Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією здійснюватиметься у три кроки: спочатку обмін усіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб із Росії та окупованого Криму.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчий обмін полоненими між Україною і РФ буде нерівним, оскільки у Києва вже немає достатнього обмінного фонду. У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян.

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську в середу, 18 грудня, сторони не змогли домовитися про обмін полоненими.

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