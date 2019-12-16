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16 грудня • оновлено в 15:36
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"Не допоможе – випишемо штраф": чиновників попередили про покарання за ігнор української мови

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Українські чиновники, які будуть нехтувати використанням державної мови в публічній площині, можуть бути покарані штрафами.

Однак вони будуть застосовуватися тільки в тому випадку, якщо держслужбовці не відреагують на попередню роз'яснювальну роботу. Про це в інтерв'ю Укрінформ заявила уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова.

"Людина, яка публічно виступає як чиновник, дає коментарі як представник влади, зобов'язана вживати державну мову. Якщо вона порушує цю норму закону, то на неї можуть поскаржитися. Ми будемо розглядати скаргу, спочатку проводити роз'яснювальну бесіду, а не допоможе – випишемо штраф. Максимальний штраф, як я вже сказала, 700 неоподаткованих мінімумів", – підкреслила мовний омбудсмен.

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Тетяна Монахова

Тетяна Монахова

У разі, якщо ніхто не поскаржився, але посадова особа таки порушує закон, відповідний аналітичний відділ повинен це відстежити, відзначила Монахова. За її словами, моніторинг на предмет дотримання закону 5670-д про українську мову усіма гілками влади і державними установами буде проводитися обов'язково.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Закон про мови
Місце
Україна
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Пети Moщи
Пети Moщи
Аваков попал
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиномовные ,это как проказа, они дохнут часще.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Во Львове, во время лекции по высшей математике на украинськой мове, удалось вызвать Сатану.
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