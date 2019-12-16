"Не допоможе – випишемо штраф": чиновників попередили про покарання за ігнор української мови

Українські чиновники, які будуть нехтувати використанням державної мови в публічній площині, можуть бути покарані штрафами.

Однак вони будуть застосовуватися тільки в тому випадку, якщо держслужбовці не відреагують на попередню роз'яснювальну роботу. Про це в інтерв'ю Укрінформ заявила уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова.

"Людина, яка публічно виступає як чиновник, дає коментарі як представник влади, зобов'язана вживати державну мову. Якщо вона порушує цю норму закону, то на неї можуть поскаржитися. Ми будемо розглядати скаргу, спочатку проводити роз'яснювальну бесіду, а не допоможе – випишемо штраф. Максимальний штраф, як я вже сказала, 700 неоподаткованих мінімумів", – підкреслила мовний омбудсмен.

Тетяна Монахова

У разі, якщо ніхто не поскаржився, але посадова особа таки порушує закон, відповідний аналітичний відділ повинен це відстежити, відзначила Монахова. За її словами, моніторинг на предмет дотримання закону 5670-д про українську мову усіма гілками влади і державними установами буде проводитися обов'язково.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 грудня скандальний народний депутат України від "Слуги народу" Макс Бужанський заявив, що вніс до Верховної Ради України законопроєкт про скасування закону №5670-д про українську мову.

Це викликало обурення в українському суспільстві, яке жорстко розкритикувало крок одіозного Бужанського.

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