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''Не дочекаються!'' Сенцов написав потужний лист українцям з російської в'язниці

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Український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується в колонії Російської Федерації, написав нового листа, в якому розповів про свій стан і плани на майбутнє.

Про це в Facebook повідомила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, опублікувавши фрагмент листа. За її словами, основний посил Сенцова такий: "Я не збираюся падати духом або тим більше сумувати - не дочекаються! Я не збираюся припиняти ні творчу діяльність, ні громадську".

Сенцов розповів, що продовжує багато працювати і в кінці грудня 2018 го закінчив новий роман. Чекає, що в цьому році вийде в світ збірка його оповідань і роман, а також почнуться зйомки кіно або театральна постановка за його сценарієм.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

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"Я вижив!" Сенцов написав пронизливий лист із колонії

"В черговий раз дивуєшся мужності Олега і налаштованості на позитив, на всі важкі обставини. Цей лист стимулює працювати далі, не опускати руки. Не маємо права. Українці в тюрмах РФ показують нам сильний приклад", - прокоментувала Геращенко.

''Не дочекаються!'' Сенцов написав потужний лист українцям з російської в'язниці

Як писав OBOZREVATEL, 12 грудня під Франції пройшло вручення Премії імені Сахарова, присудженої українському в'язневі Кремля, режисерові і активісту Олегу Сенцової. Замість нього на вручення престижної нагороди приїхала двоюрідна сестра Наталя Каплан.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Українські політв'язні в Росії
Особи
Ірина ГеращенкоОлег Сенцов
Місце
Україна
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
У редактора который публикует подобные заголовки - мощный покатый лоб.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Carpenter Oleg, ПОТУЖНЫЙ (на мове) :-)))
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