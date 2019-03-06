"Не буде Путіна — не буде "російського" Криму": Google закликали покарати за потурання окупантам

Позначення окупованого Криму американською компанією Google як російської території пов'язано з комерційними амбіціями корпорації та бажанням і надалі отримувати прибуток у РФ.
Таку думку в статті на "Крим.Реалії" висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников. Він наголосив, що не вважає зміну карти "визнанням" законності анексії.
"Не випадково в самій корпорації говорять, що поважають внутрішнє законодавство країн, у яких працюють. І в усьому іншому світі на картах Google Крим як був українською територією, так і залишився", — написав журналіст.
Він вказав на те, що Крим залишається українським навіть на картах російської компанії "Яндекс", оскільки там "розуміють різницю між територією Росії й окупованою територією України". У компанії змушені підпорядковуватися внутрішньому законодавству своєї країни, проте "не збираються жартувати з міжнародним правом".
"Та й навіщо, власне? Адже країн, які визнали б "російський" статус Криму, практично немає, та й для самої Росії таке рішення має тимчасовий, "путінський" характер. Не буде — рано чи пізно — Путіна, не буде і "російського" Криму", — вважає Портников.
"Але чи варто міжнародній корпорації з гарною репутацією потурати бажанням країни-окупанта бачити результати свого правопорушення на географічній карті — це дуже велике питання. Адже тут ідеться не просто про повагу до внутрішнього законодавства, а ще й про неповагу до міжнародного права", — продовжив він.
Журналіст зазначив, що компанію, для якої прибутки важливіші за принципи, варто карати так само — фінансово. Наприклад, шляхом штрафних санкцій.
"Думаю, коли бізнес не цінує репутацію, його господарів можна повернути до реальності тільки шляхом фінансових втрат", — підсумував Портников.
Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зажадав запросити представника компанії Google у зв'язку з позначенням вкраденого Криму українським.
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