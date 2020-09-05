Названо регіони й міста України, по яких COVID-19 вдарив найбільше

Найбільша кількість активних хворих спостерігається на Харківщині та в Києві.

В Україні, яка вкотре побила рекорд із добового приросту випадків коронавірусу (+2836), зараз найбільша кількість активних хворих спостерігається на Харківщині та в місті Києві.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано в Харківській області – 380, Києві – 315, Тернопільській області – 226, Одеській – 222, Львівській – 195, Чернівецькій – 172, Івано-Франківській – 166 випадків.

Водночас він зазначив, що в Харківській області з 380 випадків 317 – це саме місто Харків (майже 83%), в Одеській області з 222 випадків 135 – це Одесса, в Чернівецькій області зі 172 випадків 102 – це Чернівці, у Львівській області зі 195 випадків 109 – це Львів.

Додамо, що з початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в Україні зафіксували у Львівській області – 15 507, Києві – 14 792, Чернівецькій – 10 958, Харківській – 10 692 та Івано-Франківській областях – 10 011.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 5 вересня в Україні офіційно підтверджено 133 787 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 836 – виявлені за минулу добу.

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