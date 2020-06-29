В Україні станом на ранок 29 червня тільки 12 областей відповідають встановленим урядом показниками для ослаблення протиепідемічних заходів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, в дану категорію входять Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська та Чернівецька області.

Відзначається, що перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям: завантаженість в лікарні, охоплення за кількістю тестувань, відсоток нових заражень і динаміка зростання захворювання.

Названо області в Україні, які готові послабити карантин МОЗ

Названо області в Україні, які готові послабити карантин МОЗ

Нагадаємо, що станом на понеділок, 29 червня, коронавірус в Україні виявлено у 43 628 осіб. З них у 646 пацієнтів хвороба підтвердилася за останню добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в п'яти областях не зафіксували нові випадки зараження на COVID-19.