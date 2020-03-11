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11 березня • оновлено в 17:14
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Названо найнебезпечніше місце поширення коронавірусу

5.7т
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Тренажерні зали є тим місцем, де особливо високий ризик заразитися смертельним коронавірусом COVID-19.

Медик Норман Свон пояснив, що спортзали є ідеальним місцем для поширення вірусу, тому що там багато поту і вогкості, передає Daily Mail.

Людям, які займаються в тренажерному залі, порадили бути особливо пильними при заняттях спортом.

Спортзал

Спортзал

"Це не означає, що ви повинні перестати ходити в спортзал, але ви повинні бути дуже обережні. Ви повинні переконатися, що ви витерли (обладнання, тренажер) до і після використання", – пояснив він.

Свон дав кілька корисних порад для занять в залі:

  • Протирайте поверхні

  • Регулярно мийте пляшку з водою

  • Використовуйте рушник, щоб накривати тренажери

  • Намагайтеся уникати контакту руками

Також лікар закликав на час відмовитися лазні і парильні: "чесно кажучи, я б не пішов ні в яке вологе місце".

Він підкреслив, що ті люди, ті, у кого є симптоми, включаючи кашель або чхання, повинні уникати відвідування тренажерного залу, поки вони не одужають.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, коронавірус не повинен стати причиною масової паніки, оскільки, як і більшість хвороб, піддається лікуванню і вже мало вивчений.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а публичные дома?
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