Названо місця, де існує найвищий ризик підхопити коронавірус
Єдиним джерелом інфікування CОVID-19 є хвора людина
На ймовірність зараження ним впливають три складові
Водночас ризик "підчепити" вірус у клубах і на роботі – однаковий
Заразитися новим типом коронавірусу нині можна в будь-якому місці, однак найбільша ймовірність підхопити його існує в лікарнях.
Про це в коментарі "24 каналу" заявив колишній головний державний санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, він ознайомився з даними японських науковців, які провели 3 тис. епідеміологічних розслідувань щодо місць, де люди інфікувалися COVID-19 частіше.
"Найбільший ризик – 30% відбувається в медичних закладах. 20% – це соціальні заклади з постійним перебуванням людей. Тобто половина випадків відбувається в тих закладах, які працюють постійно, і їхню роботу зупинити не можна", – пояснив фахівець.
Ексголовний санлікар підкреслив, що безумовний ризик інфікуватися коронавірусом існує і в розважальних центрах, однак він не більший, ніж ймовірність захворіти на роботі.
"Тому якщо ви 5 днів на роботі, а 2 дні вдома, то немає сенсу обмежувати роботу розважальних закладів", – наголосив Протас.
Крім цього, сприяють зараженню COVID-19 такі три складові:
глибина дихання;
термін перебування хворої людини біля здорової;
відстань.
"Єдине джерело інфікування – це хвора людина. Але ми сьогодні нічого не робимо для того, аби хворі з легкою формою або особи, які перебували з ними в контакті, були в ізоляції. Бо вони сьогодні розгулюють вулицями, а від цього страждають і бізнес, і суспільство", – висловив переконання Протас.
Як повідомляв OBOZREVATEL, експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове зазначила, що небезпека заразитися COVID-19 підвищується в замкнутому просторі з великим скупченням людей, у будинках тривалого проживання громадян із ослабленим здоров'ям, а також у нічних клубах і в'язницях.