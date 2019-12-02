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2 грудня • оновлено в 22:07
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Названо лідера серед інформаційних телеканалів України

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"Прямий" телеканал посів перше місце за попередніми аналізами рейтингів телепереглядів за жовтень та листопад 2019 року.

Про це свідчать дані телепанелі, що належить ТОВ "ІТК"; дослідник ТОВ "АСНільсен Юкрейн"; моніторинг ТОВ "Комунікаційний альянс".

Так, "Прямий" став лідером серед усіх інформаційних каналів України за всіма віковими категоріями 18+ по всій Україні та Києву зокрема.

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

prm.ua

Новини
Прямий канал намагаються рейдерськи захопити - Порошенко про розслідування ДБР

Нагадаємо, 7 листопада до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прийшли з обшуком. На сайті телеканалу ці дії назвали "наступом на свободу слова".

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

Як писав OBOZREVATEL, український телеканал "Прямий", співвласником якого є п'ятий президент України Петро Порошенко, придбав квартиру сім'ї загиблого шахтаря Михайла Павлика.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это да ,помнится одна подрыга говорила году в 70м,что лучше нравится кривой ,чем прямой.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Говорят, Герасим утопил Муму, потому что она оказалась шавкой Порошенко.
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фил филька
фил филька
ухаха. ржу с такой левой брехни. любой ребенок кто писать и читать научился - глянет в ютуб и увидит что у прямой кишки 178 тыс.подписчиков а у 112 канала 549 тысяч подписчиков. то есть в ТРИ с лишнем раза больше))) так как тв-сигнал у них идет с одних и тех же вышек то и тв-аудитория примерно в таком же соотношении.
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Беглов Роман
Беглов Роман
фил филька, че єто парашинских троллей так беспокоят рейтинги украинских каналов. Что , бляди, без Украины загибаетесь ? Не надейтесь - УКРАИНА УЖЕ ТЮ-ТЮ. Подыхайте, туда вам и дорога. Никто о вас не пожалеет.
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