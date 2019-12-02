Названо лідера серед інформаційних телеканалів України

"Прямий" телеканал посів перше місце за попередніми аналізами рейтингів телепереглядів за жовтень та листопад 2019 року.

Про це свідчать дані телепанелі, що належить ТОВ "ІТК"; дослідник ТОВ "АСНільсен Юкрейн"; моніторинг ТОВ "Комунікаційний альянс".

Так, "Прямий" став лідером серед усіх інформаційних каналів України за всіма віковими категоріями 18+ по всій Україні та Києву зокрема.

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів prm.ua

Нагадаємо, 7 листопада до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прийшли з обшуком. На сайті телеканалу ці дії назвали "наступом на свободу слова".

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

"Прямий" посів перше місце за рейтингами телепереглядів

Як писав OBOZREVATEL, український телеканал "Прямий", співвласником якого є п'ятий президент України Петро Порошенко, придбав квартиру сім'ї загиблого шахтаря Михайла Павлика.

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