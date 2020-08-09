Названо хронічний симптом, який лишається після одужання від коронавірусу.

Одним із хронічних симтомів, які можуть залишається навіть після одужання від COVID-19, є втома.

Чимало заражених коронавірусом не одужують повністю. Про це написало CNN із посиланням на Центру контролю та профілактики захворювань США.

Зазначається, сотні опитаних після одужання заявили про симптоми COVID-19, які залишилися. Так, 35% людей повідомили про втому. Кожен п'ятий зараженний віком від 18 до 34 років без будь-яких інших хронічних захворювань сказав, що так і не одужав повністю.

Зокрема, один із тих, хто хворів на COVID-19, Кріс Куомо станом на серпень вже кілька місяців бореться із симптомами. За словами чоловіка як причину того, що він не повністю одужав, вказали міалгічний енцефаломієліт.

"У мене туман мозку, який не пройде. У мене почалася клінічна депресія, яка не є смутком", – пояснив сказав Куомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко пояснив, що інфікована коронавірусом людина стає заразною за дві доби до прояву симптомів хвороби.