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11 березня • оновлено в 00:25
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Названі імена загиблих воїнів ЗСУ на Донбасі. Фото

2.3т
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Волонтер Микола Лазарович назвав імена військовослужбовців ЗСУ, загиблих 10 березня під час обстрілу військової вантажівки на Донбасі.

За його даними, на фронті загинули Андрій Ведешин 1986 року народження і Віктор Солтис (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

"Сьогодні, 10 березня, Україна втратила трьох своїх захисників: на фронті російсько-української війни загинули Андрій Ведешин, 1986 року народження та Віктор Солтіс. У госпіталі помер 23-річний Богдан Петренко, який 4 березня отримав важке поранення", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Загиблі під час атаки на вантажівку українські військовослужбовці

Загиблі під час атаки на вантажівку українські військовослужбовці

facebook.com/LazarovychMykola

Загиблі під час атаки на вантажівку українські військовослужбовці

Загиблі під час атаки на вантажівку українські військовослужбовці

facebook.com/LazarovychMykola

Нагадаємо, що Богдан Петренко помер у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові. Його прооперували, але він так і не вийшов із коми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 10 березня внаслідок обстрілу з боку терористів загинуло двоє бійців ООС і дев'ятеро отримали поранення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
військові ООС Збройні сили України
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Golan Sim
Golan Sim
" ..Тепер лежать у цинку, А з їхнього будинку Лунає пісня Скрипки Про військо сечове.."
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