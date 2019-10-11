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11 жовтня • оновлено в 17:10
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Названа причина смерті космонавта Леонова

2.1т Читати матеріал російською

Радянський космонавт Олексій Леонов помер від гострої серцевої недостатності.

Як повідомляє Рен-ТВ, серце чоловіка зупинилося у реанімаційному відділенні московського госпіталю після тривалої хвороби.

Інформацію про смерть відомого космонавта підтвердили в Центрі підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна. Також у Роскосмосі висловили співчуття його рідним і близьким.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у віці 85 років помер відомий радянський космонавт Олексій Леонов. Прощання і похорон відбудуться 15 жовтня на військовому меморіальному кладовищі в Митищах, Росія.

Олексій Леонов

Олексій Леонов

Олексій Леонов був одинадцятим радянським космонавтом. 18 березня 1965 року він першим у світі вийшов у відкритий космос.

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Місце
Росія
Теги
космос Новини Росії
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