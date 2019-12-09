Назвала вбитого Мірошниченка бидлом і сміттям: "Добробут" втрапив у гучний скандал

Відома медична мережа "Добробут" потрапила у гучний скандал через висловлювання співробітниці однієї зі своїх клінік про смерть активіста і волонтера Артема Мірошниченка, котрого раніше побили за українську мову.

Зокрема, гінекологиня Галина Драч висловилася на підтримку вбивць україномовного активіста, водночас назвавши його "бидлом та сміттям". На її цинічні опуси звернула увагу користувачка Наталія Шестакова, опублікувавши пост на сторінці клініки у Facebook.

"Окрім образ, вона також активно користується ненормативною лексикою в процесі спілкування та дискусії і, здається, не вміє контролювати свої напади гніву. Вважаю, що ця особа з величезним запасом ненависті до громадян України, небезпечна як лікарка для людей взагалі й для жінок, особливо вагітних, зокрема", – написала вона щодо медикині, додавши, що її неодмінно потрібно "усунути" від роботи з людьми.

Скандальна лікарка, зокрема, працює у столичній клініці за адресою вул. М. Мишина, 3. Однак, за словами Наталії, жінка потім приховала зі свого профілю у Facebook інформацію, що працює у медичній мережі "Добробут".

"А я сподіваюся, що ті, хто називає інших біосміттям, теж відповідатимуть по заслугах!!! І впевнена, що цей теж відзначився красномовністю, завдяки чому й спровокував бійку!" – зокрема, висловилася Драч про вбитого активіста.

Скриншот Facebook/‎Nataliya Shestakova

Водночас згодом у коментарях під постом на скандал відреагувала адміністрація медичної мережі, зауваживши, що до співробітниці будуть вжиті "необхідні заходи".

Скриншот Facebook/‎Nataliya Shestakova

"Дякуємо вам, що звернули нашу увагу на цей випадок. Медична мережа "Добробут" не підтримує такий тон спілкування та висловлювання на адресу будь-кого з громадян нашої країни. Ми щиро співчуваємо родині загиблого активіста Артема Мирошниченка. Обов’язково розберемося в цій ситуації, щоби вжити необхідних заходів", – запевнили там.

Скриншот Facebook/‎Nataliya Shestakova

Скриншот Facebook/‎MCDobrobut

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Артему Мірошниченку було 36 років. Він і його родина допомагали Збройним силам України з перших днів війни. 29 листопада на нього напали в Бахмуті. Двоє нетверезих підлітків, 16 і 17 років, наздогнали його і почали бити.

Волонтер пережив декілька складних операцій, перебував у комі. Рідні та друзі Артема Мірошниченка переконані, що причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.

У Бахмуті Донецької області попрощалися з активістом і волонтером Артемом Мірошниченком. На траурну церемонію в мікрорайоні Забахмутка зібралися приблизно 200 осіб.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!