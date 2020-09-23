НАЗК назвало топ-10 українських чиновників з найбільшою сумою прихованого майна

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у чиновників незадекларованого майна на 358 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НАЗК. Серед порушників – міністри, заступники міністрів, судді, прокурори і депутати місцевих рад.

Матеріали перевірок 42 декларацій, в яких виявлено ознаки злочинів, спрямовані до НАБУ, ДБР і Національної поліції.

Найбільшу суму недостовірних відомостей виявили у таких декларантів:

95,3 млн грн – Михайло Чурило, депутат Ужгородської міської ради;

60,4 млн грн – Віктор Андрєєв, перший заступник голови Шевченківської РДА в Києві;

34,6 млн грн і 29,6 млн грн (в деклараціях за 2018 і 2019 роки відповідно) – Ігор Насалик, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості;

27,4 млн грн – Олег Етнарович, депутат Одеської міської ради;

19,1 млн грн – Олена Глінкіна, депутат Тарасівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;

9,3 млн грн – Василь Коротецький, начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції;

8,2 млн грн – Валерій Клок, директор ДП "Сільськогосподарське підприємство "Олександрівське";

5,5 млн грн – Олександр Холін, директор філії ДП "Укрдержбудекспертиза" в Херсонській області;

4,1 млн грн – Сергій Ніколайчук, колишній заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

3,7 млн грн – Джемма Куценко, начальник юридичного відділу ГУ Державної казначейської служби в Київській області.

Також агентство направило в суд три адміністративних протоколи за ч.4 ст.172-6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне агентство з попередження корупції в липні 2020 року почало перевірки, чи відповідає спосіб життя чиновників задекларованим ними багатствам.