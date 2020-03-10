Станом на 10 березня в Україні наявність коронавірусу Covid-19 перевірили у 40 громадян. При цьому наявність вірусу підтверджено в одного українця.
Крім того, 4 зразки перебувають на стадії дослідження, повідомили на сторінці у Facebook Центру громадського здоров'я України.
В установі закликали пам'ятати, що миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань.
Коронавірус. Ілюстрація
korrespondent.net
"Мити руки варто 20-40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%", – йдеться у повідомленні.
Також в установі нагадали, що медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.
У Центрі громадського здоров'я також дали поради, як захистити себе від коронавірусу:
уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція – 1,5 метра.
Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.
Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.
У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.
Нагадаємо, станом на ранок 10 березня у світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих на китайський коронавірус, померли понад 4000 осіб.
Карта поширення коронавірусу у світі:
Як писав OBOZREVATEL, у зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.
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