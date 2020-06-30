Навіть метро: Шмигаль назвав регіони, де можуть знову зупинити транспорт

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через постійне зростання захворюваності на COVID-19 у деяких областях України можуть знову вдатися до припинення роботи громадського транспорту, зокрема метро.

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Про це він розповів в інтерв’ю ВВС. Водночас, за його словами, уряд не збирається так лякати українців, аби вони дотримувалися карантину.

"Є зростання кількості хворих. Львівська область – на першому місці за кількістю, Київ – традиційний лідер, у якому найбільші густота населення й кількість людей, є Чернівецька, Рівненська область, яка виривається в лідери. Можливо, що в окремих містах або областях доведеться повернутися до закриття транспорту", – пояснив він.

Міністр підкреслив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у країні змінюється кожного дня, що можна "порівняти з боєм, коли ніколи не знаєш, як зміниться картина через добу".

"Щоденна кількість ПЛР та ІФА-тестувань перевищила 20 000, а починали з тисячі-двох і ставили мету 10 000. Це дає нам змогу контролювати ситуацію й розуміти, як вона розвивається", – додав глава Кабміну.

Водночас зауважив, що щодо ймовірного закриття метро уряд є помічником для влади на місцях, підкреслюючи, що ухвалення рішень про локальні посилення або послаблення карантинних обмежень покладається саме на місцеве самоврядування.

"Ініціатором цього має стати київський міський голова. Якщо цієї ініціативи немає, а ми за показниками бачимо, що вже є загроза життю і здоров'ю людей, загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, – будемо втручатися", – наголосив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв’ю прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що Україні дуже потрібно послаблення карантину, попри рекордну статистику хворих на COVID-19, адже без цього їй загрожує ще більша катастрофа через падіння економіки.