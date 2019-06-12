"Навіть домашні тварини під мікроскопом": у СБУ виправдалися за дружину-росіянку Баканова

Тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов заявив, що його дружина Оксана, яка є громадянкою Росії, має проукраїнську позицію і незабаром отримає український паспорт.
Відповідну заяву було опубліковано прес-службою СБУ в Facebook.
"Коли ми з командою приймали рішення йти в політику, кожен із нас усвідомлював, що його сім'я, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під громадським мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде. Ніколи нічого не приховував і не збираюся", – йдеться в заяві.
Іван Баканов із дружиною
Facebook Оксани Лазаренко
"Моя дружина, українка, жила і навчалася в школі Кривого Рогу. Вступила до вищого навчального закладу на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною і Росією", – поділився Баканов.
За його словами, з 1998 року вона проживає в Україні з посвідкою на проживання і досі не отримала паспорт лише через корумпований процес його оформлення.
"Ми ніколи не підключали до процесу "фірми", посередників і не будемо звертатися з таким проханням до президента. Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, у чиїй пам'яті телефону немає номера президента. Оксана має стійку проукраїнську позицію", – наголосив Баканов.
Він також зазначив, що спецперевірка в СБУ не виявила одних обмежень при призначенні його на посаду заступника голови СБУ і не знайшла перешкод надання допуску до державної таємниці.
Іван Баканов
rudenko.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 травня президент України Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником глави СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті президента 22 травня.
З'ясувалося, що він отримав військове звання за кілька днів до призначення спеціально для того, щоб зайняти посаду.
В СБУ відповіли, що глава відомства Василь Грицак присвоїв військове звання "лейтенант" своєму першому заступнику Івану Баканову одночасно з його прийняттям на військову службу.
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