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"Навіть домашні тварини під мікроскопом": у СБУ виправдалися за дружину-росіянку Баканова

13.3тЧитати матеріал російською

Тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов заявив, що його дружина Оксана, яка є громадянкою Росії, має проукраїнську позицію і незабаром отримає український паспорт.

Відповідну заяву було опубліковано прес-службою СБУ в Facebook.

"Коли ми з командою приймали рішення йти в політику, кожен із нас усвідомлював, що його сім'я, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під громадським мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде. Ніколи нічого не приховував і не збираюся", – йдеться в заяві.

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Іван Баканов із дружиною

Іван Баканов із дружиною

Facebook Оксани Лазаренко

"Моя дружина, українка, жила і навчалася в школі Кривого Рогу. Вступила до вищого навчального закладу на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною і Росією", – поділився Баканов.

За його словами, з 1998 року вона проживає в Україні з посвідкою на проживання і досі не отримала паспорт лише через корумпований процес його оформлення.

"Ми ніколи не підключали до процесу "фірми", посередників і не будемо звертатися з таким проханням до президента. Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, у чиїй пам'яті телефону немає номера президента. Оксана має стійку проукраїнську позицію", – наголосив Баканов.

Він також зазначив, що спецперевірка в СБУ не виявила одних обмежень при призначенні його на посаду заступника голови СБУ і не знайшла перешкод надання допуску до державної таємниці.

Іван Баканов

Іван Баканов

rudenko.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
А чего скромничать?Сразу офицера фсб назначайте ,хотя толку возможно будет все равно больше чем от грицака
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А если бы не назначили в СБУ, тогда гражданка какой страны жена была бы? Это называется "смена гражданства под давлением обстоятельств". Стыдоба.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как неожиданно!
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