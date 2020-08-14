Навіщо Путіну історія з прищепленою від COVID-19 дочкою: лікар з Ізраїлю озвучив версію

Заява президента Росії Володимира Путіна про створення в РФ вакцини від коронавірусу і про те, що вона була випробувана на його дочці, носить, швидше, політичний, ніж медичний характер.

Таку думку в бліц-інтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив лікар з Ізраїлю Борис Бриль. "Говорити – це не означає зробити", – зауважив він.

Медик звернув увагу на те, що, якщо вакцина і була створена, то за короткий термін, що минув з початку поширення коронавірусу в Росії вона не могла бути випробувана на тваринах і людях, а її виробництво могло зайняти від тижня до місяця.

За його словами, крім випробувань на безпеку, необхідно також оцінити ефективність нової вакцини, а для цього "треба оцінити титр антитіл, які зберігаються у людини, як мінімум, три місяці".

"Зараз серпень, восьмий місяць, захворювання почалося в квітні, в четвертому місяці. Мінус три місяці, виходить п'ятий місяць, тобто травень. Значить, вакцину винайшли за один тиждень? Чи навіть за один місяць?" – запитав медик. У цьому контексті Бриль зауважив, що шанси на це мінімальні.

Відповідаючи на запитання, чому Путіну знадобилося випробувати вакцину на дочці, лікар зауважив: "Я думаю, що це більше політичні моменти, ніж медичні. Якщо я не помиляюся, вона якось була пов'язана з медичною тематикою".

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Як писав OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що одна з його дочок зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною. Він оголосив про реєстрацію першого в світі препарату від COVID-19, який, за його словами, ефективний і формує стійкий імунітет до вірусу.