"Навіщо нам Мінкульт?" Журналіст запропонував звільнити половину чиновників

Журналіст і блогер Кирило Сазонов запропонував удвічі скоротити кількість чиновників в Україні.

Серед непотрібних органів, на його думку, пожежна та санітарна інспекції, а також Міністерство культури. У ток-шоу на ObozTV Сазонов пояснив свою позицію і як приклад навів досвід Грузії.

Журналіст нагадав, що за президента Михайлові Саакашвілі в Грузії була проведена ефективна дерегуляція.

"Скоротили ту ж санітарну інспекцію. Коли люди ходили до кафе, ресторанів, і збирали хабарі. Як це у нас відбувається. Тоді були противники (скорочення санслужби. – Ред.). Казали, мовляв, будуть таргани лазити, людей труїтимуть... В Грузії тарганів я не бачив. Ніде мене жодного разу не отруїли", – розповів Сазонов.

"А у нас новини зі Львова надходять регулярно. Отруїлися в кафе, отруїлися ковбасою, що придбали на ринку... Тому що ці інспекції, насправді, давно нікого не захищають! Вони просто збирають гроші та заважають підприємцям жити. Зайва довідка – зайві гроші", – пояснив він.

На його думку, варто було б скасувати і пожежну інспекцію.

"Ну, є у нас пожежна інспекція. І всі там виглядають ситими, задоволеними і щасливими. А пожежі – регулярно. В Одеській області, в готелі, до цього був дитячий табір. Всі ці контролери, які перекочували з Радянського Союзу, не допомагають, а заважають людям працювати", – впевнений блогер.

Він додав, що на рівні законодавства в Україні залишається безліч непотрібних норм і відповідних органів.

"Я не розумію, навіщо нам взагалі Міністерство культури? Невже Вакарчук не зможе співати без Міністерства культури? Або Кокотюха не зможе писати книги? Вони і без Мінкульту обходяться прекрасно", – запевнив Сазонов.

Журналіст не виключив, що так само аграрії зможуть сіяти і збирати врожай без Міністерства АПК, а бізнес розвиватиметься і без Міністерства економіки.

"Міністерство економіки, за великим рахунком, контролює держпідприємства, які генерують нам – за даними за 2018 рік – близько 80 млрд збитків на рік. Я не бачу потреби в такій кількості чиновників", – уточнив він.

"У нас, умовно кажучи, 500 тисяч чиновників в країні. І ми вже не можемо їх нормально прогодувати. Половину треба звільнити. Щоб знизити податки, дати людям трохи дихати. Щоб залишилися гроші на "вчителів, лікарів, пенсіонерів", – підсумував Сазонов.

Сазонов закликав скасувати пожежну і санітарну інспекції euroservis.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці жовтня 2019 року міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив про перше масштабне скорочення державних службовців. Уряд постановив звільнити 18 849 співробітників районних держадміністрацій (РДА).

Ток-шоу Oboz talk з Вадимом Колодійчуком дивіться щонеділі о 13:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!