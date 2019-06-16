"Навчив мене бути Українцем": Порошенко зворушив мережу посланням на День батька

П'ятий президент України Петро Порошенко зворушив користувачів мережі посланням на День батька, що він записав разом із сином Олексієм.

Відповідне відео з привітанням він опублікував на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Кілька днів тому я вітав свого батька з 83-річчям. А сьогодні День батька. Тату, я дякую тобі за те, що ти навчив мене бути Українцем. Бути сильним і завжди наполегливо йти до мети. Не забудьте привітати тата з Днем батька!" – закликав він.

Петро Порошенко з сином Кадр з відео

У коментарях до ролика користувачі привітали Порошенка та його сім'ю зі святами, які відзначаються 16 червня.

"Зі святом батька, зі святом Трійці вітаю Вас і Вашу родину! Будьте здорові, щасливі і незламні в розбудові української держави! Удачі у всіх Ваших діях", "Здоров'я і витримки вам, Петро Олексійовичу, і Вашій родині", – написали в коментарях.

Петро Порошенко Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня також відзначають День Святої Трійці. Існує цілий список трав, які потрібно святити в церкві, щоб прикрасити ними житло на Зелені свята. Однак дві рослини нести в будинок строго заборонено. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.

Також цього дня святкують День батька. Оригінальні привітання для тата читайте за посиланням. Також відзначається день медичного працівника.

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