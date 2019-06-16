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"Навчив мене бути Українцем": Порошенко зворушив мережу посланням на День батька

12.5тЧитати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко зворушив користувачів мережі посланням на День батька, що він записав разом із сином Олексієм.

Відповідне відео з привітанням він опублікував на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Кілька днів тому я вітав свого батька з 83-річчям. А сьогодні День батька. Тату, я дякую тобі за те, що ти навчив мене бути Українцем. Бути сильним і завжди наполегливо йти до мети. Не забудьте привітати тата з Днем батька!" – закликав він.

Петро Порошенко з сином

Петро Порошенко з сином

Кадр з відео

У коментарях до ролика користувачі привітали Порошенка та його сім'ю зі святами, які відзначаються 16 червня.

"Зі святом батька, зі святом Трійці вітаю Вас і Вашу родину! Будьте здорові, щасливі і незламні в розбудові української держави! Удачі у всіх Ваших діях", "Здоров'я і витримки вам, Петро Олексійовичу, і Вашій родині", – написали в коментарях.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Кадр з відео

"Навчив мене бути Українцем": Порошенко зворушив мережу посланням на День батька
"Навчив мене бути Українцем": Порошенко зворушив мережу посланням на День батька

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня також відзначають День Святої Трійці. Існує цілий список трав, які потрібно святити в церкві, щоб прикрасити ними житло на Зелені свята. Однак дві рослини нести в будинок строго заборонено. Про те, як привітати своїх рідних і близьких з Зеленими святами, читайте за цим посиланням.

Також цього дня святкують День батька. Оригінальні привітання для тата читайте за посиланням. Також відзначається день медичного працівника.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
свято
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Плохого папа Украинца вырастил, так ограбить свою страну - это надо уметь, надо отдать должное ! Нашёл чем гордиться. Кстати, а почему сынуля медальки не нацепил, он же херой ?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Вальцман-тату всех свидомых украинцев-нерабов
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Marin Ella
Marin Ella
Настоящих отцов - единицы,! в основной массе - это просто производители, без совести, без обязательств!
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