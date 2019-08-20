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"Натуральний притон!" У мережі вказали на цинічність власників готелю "Токіо Стар"

1.3т Читати матеріал російською

У соціальних мережах, після пожежі в "Токіо Стар", почала з'являтися реклама одеського готелю, де загинули дев'ятеро осіб.

На цю дивину у Facebook звернула увагу журналіст Оксана Малахова, опублікувавши скріншот реклами в мережі.

"Тим часом в стрічці з'явилася реклама готелю "Токіо Стар" в Одесі", – зазначила вона.

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У коментарях додали, що така реклама може з'являтися через часті запити в мережі. Але водночас сама ситуація виглядає дуже цинічно.

"Занесло багато років тому в цей "готель". Близько від залізничного вокзалу. Ось і всі переваги. А так, притон натуральний", – зазначили під дописом.

"Натуральний притон!" У мережі вказали на цинічність власників готелю "Токіо Стар"

Скріншот

"Натуральний притон!" У мережі вказали на цинічність власників готелю "Токіо Стар"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися фото готелю "Токіо Стар" в Одесі, де загинули дев'ятеро осіб.

Також у зв'язку з трагедією в мережі згадали, що в закладі проводилася перевірка в рамках популярного шоу "Ревізор" від "Нового каналу".

Зазначимо, що власником одеського готелю "Токіо Стар", під час пожежі в якому живцем згоріли люди, є скандальний бізнесмен Вадим Чорний.

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Особа
Вадим Чорний
Тег
соцмережі
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