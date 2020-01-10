Нацрада взялася за Пояркова через образи Зеленського: художник відповів

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку каналу "Прямий" після різких заяв ведучого і художника Сергія Пояркова на адресу президента Володимира Зеленського.

В ефірі ObozTV Поярков прокоментував свої висловлювання і назвав дії Нацради наступом на свободу слова.

"Коли я називаю главу держави пана Зеленського "сц*кливим чмом", я використовую саме ті слова, які "Квартал 95" використовував щодо Зеленського. Кожне слово він використовував по п'ять разів, роблячи пародію на мою програму. І якщо "Квартал 95" на каналі "1+1", а ви можете переконатися, це лежить в Youtube, називає пана Зеленського п'ять разів "г*вном", п'ять разів "сц*клом" і п'ять разів "чмом", я не бачу жодних перешкод мені уникати цих слів", – заявив художник.

Поярков навів приклади, як поводяться журналісти із західними лідерами.

"Я покажу обкладинку "Шарлі Ебдо", де англійська королева стоїть зі знятими трусами з голою ср*кою – це нормально; як Ангела Меркель стоїть в костюмі фюрера на обкладинці журналу; як Трамп займається статевим актом зі статуєю Свободи. І ви зрозумієте, що я дуже м'яко висловлююся щодо пана Зеленського – за європейськими стандартами, за американськими, за канадськими", – підкреслив він.

Телеведучий висловив переконання, що "громадяни повинні дрючити будь-яку владу, незалежно від прізвища".

"Якщо Нацрада буде продовжувати таку політику, то і я, і громадськість, офіційно звертатимемося в американське посольство, в європейські посольства, щоб ніколи ці члени Нацради, які утискають пресу, не могли перетнути кордонів цивілізованих країн, якщо вони не приймають стандарти цих цивілізованих країн", – додав Поярков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки телеканалів ZIK та "112", які пов'язують з Віктором Медведчуком, через ймовірне розпалювання ворожнечі.

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