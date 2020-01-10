Головна Новини
10 січня • оновлено в 19:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Нацрада взялася за Пояркова через образи Зеленського: художник відповів

Читати матеріал російською

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку каналу "Прямий" після різких заяв ведучого і художника Сергія Пояркова на адресу президента Володимира Зеленського.

В ефірі ObozTV Поярков прокоментував свої висловлювання і назвав дії Нацради наступом на свободу слова.

"Коли я називаю главу держави пана Зеленського "сц*кливим чмом", я використовую саме ті слова, які "Квартал 95" використовував щодо Зеленського. Кожне слово він використовував по п'ять разів, роблячи пародію на мою програму. І якщо "Квартал 95" на каналі "1+1", а ви можете переконатися, це лежить в Youtube, називає пана Зеленського п'ять разів "г*вном", п'ять разів "сц*клом" і п'ять разів "чмом", я не бачу жодних перешкод мені уникати цих слів", – заявив художник.

Поярков навів приклади, як поводяться журналісти із західними лідерами.

"Я покажу обкладинку "Шарлі Ебдо", де англійська королева стоїть зі знятими трусами з голою ср*кою – це нормально; як Ангела Меркель стоїть в костюмі фюрера на обкладинці журналу; як Трамп займається статевим актом зі статуєю Свободи. І ви зрозумієте, що я дуже м'яко висловлююся щодо пана Зеленського – за європейськими стандартами, за американськими, за канадськими", – підкреслив він.

Новини
"Я дістав їх до печінок!" У Зеленського захотіли "прибрати" з Ради відомого журналіста: з'явилася відповідь

Телеведучий висловив переконання, що "громадяни повинні дрючити будь-яку владу, незалежно від прізвища".

"Якщо Нацрада буде продовжувати таку політику, то і я, і громадськість, офіційно звертатимемося в американське посольство, в європейські посольства, щоб ніколи ці члени Нацради, які утискають пресу, не могли перетнути кордонів цивілізованих країн, якщо вони не приймають стандарти цих цивілізованих країн", – додав Поярков.

Нацрада взялася за Пояркова через образи Зеленського: художник відповів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки телеканалів ZIK та "112", які пов'язують з Віктором Медведчуком, через ймовірне розпалювання ворожнечі.

Шоу "Бурчук LIVE" дивіться щодня по буднях о 15:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Сергій Поярков Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
15
12
Смішно
22
Цікаво
9
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Урбан Петр
Урбан Петр
Сережа, не надо брать пример с идиотов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Хай зелене чмо згадає, що воно та заради нього говорилось на Порошенка на кварталі і Г+Г. А Нацрада зараз відповідає рівню зеленої плісняви. Тільки за Ющенка і Порошенка в Нацрада діяла коректно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Николенко Саша
Николенко Саша
Регулярно смотрю этого Пояркова, очень жаль что он в такой степени отмороженный на украине один. Было бы таких пару миллионов, остальные 28 миллионов бы сбежали из Украины нафиг)) а после этого оставшиеся два друг другу бы перегрызли все что можно, в споре, у кого в башке "смысл" более здравый. Шикарный экземпляр, в общем))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Фадеев Макс
Фадеев Макс
Николенко Саша, а в это время рАсеяне уже 20 лет грызут сами себя :-))))))) , кого "грызут",путем отправки на военные действия в разные страны грузом 200,а кого грызет паленая водка,так как на нормальный виски у рАсеян денег нет :-))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги