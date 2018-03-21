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Націоналісти захопили порожній готель в Одесі: подробиці

7.1тЧитати новину російською

У середу, 21 березня, члени партії "Свобода" та організації "Сокіл" увірвалися в порожній після реконструкції готель "Велика Московська" в Одесі.

Вони увійшли всередину будівлі, помахали прапором з балкона і вивісили транспарант "Відкрито для людей". Про це повідомляє "Думська".

За словами заступника голови організації Костянтина Васильця, націоналісти хочуть повернути "Велику Московську" одеситам і зробити готель загальнодоступним. Відзначається, що поліцейські не вживали ніяких дій у відповідь.

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"Ми просто зайшли, штурму не було. Мета акції - звернути увагу на проблему історичних пам'яток, якими володіє Тарпан і які руйнуються, як будинок Руссова і Масонський будинок і так далі. У кінцевому підсумку ми хочемо, щоб "Велика Московська" була повернута у власність одеситів. Доступ до готелю буде вільним за аналогією з Літнім театром", - заявив Василець.

Акція націоналістів в Одесі

Андрій Колісниченко / Думська

У будівлі основні роботи з реконструкції були виконані дуже якісно. Готель зміцнили металевими конструкціями і бетоном. За даними кореспондента, відсутнє лише внутрішнє оздоблення. Хоча раніше власники говорили, що займуться інтер'єрами, коли об'єкт стане економічно привабливим.

Акція націоналістів в Одесі

Андрій Колісниченко / Думська

Група "Інкор", якій належить готель, поки не прокоментувала інцидент.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше жителі Одеси створили групу порятунку від випадків падіння елементів фасаду зі старих будівель.

Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкти
ВО Свободапротест
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