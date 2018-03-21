Націоналісти захопили порожній готель в Одесі: подробиці

У середу, 21 березня, члени партії "Свобода" та організації "Сокіл" увірвалися в порожній після реконструкції готель "Велика Московська" в Одесі.

Вони увійшли всередину будівлі, помахали прапором з балкона і вивісили транспарант "Відкрито для людей". Про це повідомляє "Думська".

За словами заступника голови організації Костянтина Васильця, націоналісти хочуть повернути "Велику Московську" одеситам і зробити готель загальнодоступним. Відзначається, що поліцейські не вживали ніяких дій у відповідь.

"Ми просто зайшли, штурму не було. Мета акції - звернути увагу на проблему історичних пам'яток, якими володіє Тарпан і які руйнуються, як будинок Руссова і Масонський будинок і так далі. У кінцевому підсумку ми хочемо, щоб "Велика Московська" була повернута у власність одеситів. Доступ до готелю буде вільним за аналогією з Літнім театром", - заявив Василець.

Акція націоналістів в Одесі Андрій Колісниченко / Думська

У будівлі основні роботи з реконструкції були виконані дуже якісно. Готель зміцнили металевими конструкціями і бетоном. За даними кореспондента, відсутнє лише внутрішнє оздоблення. Хоча раніше власники говорили, що займуться інтер'єрами, коли об'єкт стане економічно привабливим.

Акція націоналістів в Одесі Андрій Колісниченко / Думська

Група "Інкор", якій належить готель, поки не прокоментувала інцидент.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше жителі Одеси створили групу порятунку від випадків падіння елементів фасаду зі старих будівель.