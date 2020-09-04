70% українців хочуть, аби їхніх дітей змалечку вчили, як стати заможними та успішними.

Вітаю учнів, студентів, їх батьків, вчителів і викладачів із Днем знань! Бажаю успішного початку нового навчального року, міцного здоров’я, натхнення!

Згідно останнього дослідження НБУ та USAID 70% українців хочуть, щоб дітей ще змалку навчали, як розпоряджатись власними фінансами. Фінансова грамотність є одним із пріоритетів діяльності Національного банку. Ось лише деякі з проектів, що Національний банк України реалізує у цьому напрямку:

З 2012 року в школах запроваджено експериментальне вивчення курсу "Фінансова грамотність". Він успішно викладався в більш ніж 1200 школах по всій країні.

За підтримки Міністерства освіти та науки України та проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" для учнів старших класів оновлено комплект навчальних матеріалів "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?". Експерти Національного банку брали участь у рецензуванні даного видання. Ознайомитись з підручником та робочим зошитом можна тут.

Теоретичні знання завжди добре доповнити практикою. Ми надаємо таку можливість. Восени Національний банк запрошує молодь на віртуальний тур у Музей грошей Національного банку України.

У жовтні можна долучитись до активностей НБУ у соціальних мережах на честь Всесвітнього дня заощаджень.

Для студентів заплановано командне змагання з монетарної політики – NBU University Challenge 2020. Вдруге молодь зможе випробувати свої сили у якості Правління Центрального банку. Більше про змагання - тут.

Бажаю всім цікавого та продуктивного навчального року!

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