Нацбанк програв Коломойському суд по "Буковелю": українці сказали, що сталося

Програш Національним банком України суду екс-власникам Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову щодо гірськолижного курорту "Буковель" є "черговим договірняком".

Так вважає більша половина читачів OBOZREVATEL, які взяли участь у відповідному опитуванні на нашому сайті.

Питання стояло так: "НБУ програв Коломойському суд по "Буковелю": що сталося?"

Свою думку висловили 1025 користувачів, 57% із яких обрали варіант "Черговий договірняк". Кожен п'ятий респондент (21%) вважає, що "ще нічого не вирішено - НБУ подасть скаргу".

17% тих, хто проголосував, упевнені, що "раз вирішив суд - значить, усе чесно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що ПриватБанк ще у 2016 році перед націоналізацією отримав у власність від своїх позичальників ряд активів у рамках погашення кредитної заборгованості. Йшлося зокрема й про курорт "Буковель".