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7 травня • оновлено в 23:32
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У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

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Один із номерів американського журналу National Geographic – за травень 1987 року – опублікував велику статтю та фоторепортаж з України.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка Світлана Тучинська. Вона поділилася знімками архівного номера.

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

Тучинська зазначила, що американські журналіст і фотограф провели в Україні майже два місяці й відвідали всі регіони країни.

"Спускалися в шахту в Донецьку і приймали грязьові ванни в санаторії під Одесою. Зустрічалися з Олесем Гончаром, Іваном Драчем та Юрієм Щербаком у Києві, щоб обговорити рух шістдесятників. Заходили в синагогу на Подолі в Києві, говорили з татарином, який дивом повернувся із заслання до Криму, і спілкувалися з популярними тоді баптистами. Гуляли Львовом і Кривим Рогом", – написала журналістка.

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

На її думку, стаття вийшла "дуже патріотична, навіть націоналістична на ті часи", через що "гебісти залишилися незадоволені".

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

У мережі згадали унікальний репортаж National Geographic з України. Яскраві фото

facebook.com/svitlana.tuchynska

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Як писав OBOZREVATEL, раніше ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельніков назвав найкращі міста в Україні для туризму.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна
Теги
фотографии ЗМІ
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
тогда в УССР жило 52,7 млн. счастливых свободных людей, сейчас - 25 млн . колониальных "нерабов".
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
это была Украинская Советская Социалистическая Республика, 4 экономика в Европе, а сейчас при колониальном бaндepoвckoм режиме самая нищая в Европе и вторая с конца в мире.
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