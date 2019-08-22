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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Поможем спасти воинов от ампутации!

10.1т Читати матеріал російською

Люди, сделайте репост, пожалуйста! Мы сами все не можем тянуть.

Очень нужен вакуумный аппарат для Житомирского госпиталя, у них один для всех, без него, совсем туго и часто зависит отрезать руки, ноги или нет. Если кто-то купит, подарит, будет круто, если будут два аппарата, будет огромная помощь для многих раненых и травмированных воинов.

Поможем спасти воинов от ампутации!

Facebook Натальи Юсуповой

Новини
Наша общая война: мы заботимся о своих воинах
Поможем спасти воинов от ампутации!

Facebook Натальи Юсуповой

Поможем спасти воинов от ампутации!

Facebook Натальи Юсуповой

Поможем спасти воинов от ампутации!

Facebook Натальи Юсуповой

Поможем спасти воинов от ампутации!

Как видите со скринов переписки, очередь на ВАК на 10 дней вперёд, это ужасно конечно.

Карта для помощи 4627 0551 5008 4795 Приват, Ветвицкая Наталья, 20 тыс уже есть!

4441 1144 4022 0109 Ветвицкая Наталья, Монобанк.

Стоимость хорошего аппарата 61 тыс., оооочень нужен!

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Місце
Україна Житомир
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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Коментарі
21
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
Проси у Пороха, Парубия, Фарион, Ницой, у Пастора. У всех кто устроил войну в Украине.
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3
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Наталья Юсупова хочет спасти воинов от ампутации, Кремль в панике! Путин в истерике! Зелинский в истерике и в панике!
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5
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
резать к чёртовой матери,не дожидаясь перитонита.
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