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5 грудня • оновлено в 21:07
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"Волонтерила в "Кварталі?" Зеленський здивував українців знаковим призначенням

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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 грудня, призначив Наталію Пушкарьову Уповноваженим із питань волонтерської діяльності, що викликало хвилю подиву в мережі.

Указ опублікували на сайті глави держави. Однак проблема виникла через те, що ніхто з волонтерів та активістів, які відреагували, не знає про таку людину.

Зокрема, призначенням обурився офіцер ЗСУ, учасник Операції Об'єднаних сил Олександр Грамарчук (Гром). Він зазначив, що у Пушкарьової навіть є державна нагорода – орден княгині Ольги.

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Наталя Пушкарьова стала Уповноваженим Зеленського з питань волонтерської діяльності

Наталя Пушкарьова стала Уповноваженим Зеленського з питань волонтерської діяльності

Новатор

"Вітаю з орденом княгині Ольги самого валантьорістого валантьора Наталю Пушкарьову, яка стала головним валантьором України. Правда, не знаю, хто це насправді і ніколи її не бачив", – відреагував воїн.

Поділилася своєю думкою і журналістка Лілія Рагуцька. Як з'ясувалося, Пушкарьова – педагог і відмінник освіти України, однак про її волонтерську діяльність нічого не відомо.

"Знаю десятки волонтерів, які протягом всіх років війни робили дійсно неймовірні речі. Пишаюся знайомством із кожним із них. А ось про волонтерв Наталії Пушкарьової мені досі чути не доводилося. І Google сором'язливо мовчить. Єдина згадка: вона як представник центру "Новатор" провела тренінг із надання першої домедичної допомоги в якійсь школі. Поки я не дуже розумію, яке відношення людина, яка працює в компанії, що продає тренінги різного роду, має до волонтерства. І чому з усіх волонтерів України вибір припав саме на неї", – написала журналістка.

Користувачі долучилися до обговорення в коментарях. "Хто це?", "Ніхто не знає", "Де вона волонтерила? В "Кварталі"?,"Всім цікаво, хто ця загадкова мадам", – написали українці.

"Волонтерила в "Кварталі?" Зеленський здивував українців знаковим призначенням
"Волонтерила в "Кварталі?" Зеленський здивував українців знаковим призначенням
"Волонтерила в "Кварталі?" Зеленський здивував українців знаковим призначенням
"Волонтерила в "Кварталі?" Зеленський здивував українців знаковим призначенням

Примітно, що документ про призначення Пушкарьової з'явився в День волонтера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Офіс Зеленського осоромився, вказавши причиною звільнення десятка чиновників "припинення терміну повноважень президента".

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
волонтерство
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Hecke Josef
Hecke Josef
У зенелоза кадры под плинтусом ищут Усьо чё было,выше 2милиметров,осваивает бюджеты..некого назначить..
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