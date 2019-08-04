Серпнева неділя.
У Херсоні, Дніпрі, Харкові +16, в Одесі +21, у Києві +20, в Ужгороді +24 градуси.
Вже не кажу про зливи та вітер.
Циклон розкрутився у наших центральній та східній частинах, не забуває про Південь - свіже фото 1 з супутника.
А ось на прогностичній карті (карта 2) на понеділковий ранок цей циклон так втікатиме від нас, що аж поли піджака закручуватимуться, майже й не видно.
Вітер завтра вже вщухатиме, переходитиме у помірний і навіть незначний. Хіба ще на Сході України якийсь північно-західний відгомін його залишиться.
Будьте обережними особливо біля берегів та в морі.
Дощі завтра будуть слабохарактерними - то локальні, то з грозами, а при грозах на Півдні та південному сході може й линути короткочасно, то злякаються сонця і сховаються за світилом.
До помірних дощів може дійти у західних областях.
Одещина, єдина з південних територій, уникне завтра дощів. Та їй і так вистачило.
Температура повітря залишається `хлопчиком для биття` - усі завтра будуть її лаяти, нарікати та вимагати у стовпчиків термометрів негайно піднятися
Не вийде поки що.
5 серпня у більшості областей України передбачається вдень +17+24 градуси, на Півдні та на Закарпаті до +26 градусів. А найближчої ночі, взагалі, холодяка очікується: на Півночі та північному сході +8+12 градусів.
У Києві понеділок буде бадьорИти так, що доведеться грітися пробіжками за маршрутками та, можливо, навіть в автомобілі зранку вмикати пічку.
Бо вночі та вранці у столиці передбачається +10, +11 градусів. Вдень небагаті +20 градусів.
Проте день обіцяє бути сонячним. Хіба десь якісь зальотні краплі долетять, але все ж переважно без опадів. І вітер вщухне. Пориви окремі залишаться, проте вже без штормових.
І головна синоптична новина прийдешнього тижня!
З вівторка-середи в Україні очікується суттєве потепління!
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