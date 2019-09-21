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22 вересня • оновлено в 18:03
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Наталка Діденко
Наталка Діденко
Синоптик Всі статті автора

В Україну повертається літо

7.6т

Усі в неділю - на вулиці!

Не в сенсі протестному, хоча, якщо кому треба і законно, то також варто - на вулиці!

Бо завтра, 22 вересня, в Україні буде сонячно та відчутно потепліє.

Температура повітря протягом дня становитиме +17+23 градуси.

Свій синоптичний ексклюзив матиме Схід та північний схід - там у неділю дощі та +14+17 градусів.

Західного та північно-західного напрямку вітер буде поривчастим, до сильного.

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В Україну повернеться літо: синоптик уточнила прогноз погоди

У Києві неділя очікується сонячною, вітряною та теплою, схожою на весну, максимально близько +20 градусів.

Можна трохи розправити плечі, поміняти пуховичок на плащик, нагулятися по скляному містку, відкласти тимчасово куплені милі теплі шкарпетки у котики, навіть позасмагати над Дніпром на лавочках.

Адже завтра завершується літо.

З 23 вересня, у День осіннього рівнодення, почне по жменьці збільшуватися ніч.

А поки що - літо)

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Автор
Наталка Діденко Наталка Діденко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Київ
Тег
погода
Джерело
Джерело: Facebook Наталки Діденко
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
+20 то таке собі..."лондонське" прохолодне літо
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