Насувається шторм: Україну накриє негода

У суботу, 18 серпня, багато регіонів України, а також Київ знову накриють сильні дощі, грози і шквали.

Крім того, фахівці Укргідрометцентру попереджають про сильні пориви вітру і про град в деяких місцях, повідомляє прес-служба Державної служби із надзвичайних ситуацій

Зокрема, серйозного погіршення варто очікувати жителям західних, північних, Вінницької, Черкаської та Полтавської областей: там місцями пройдуть грози, град і шквали 15-20 м/секунду. Що стосується столиці України, то тут погода аналогічна, а пориви вітру сягатимуть 15-18 м/секунду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що на заході та півночі України весь наступний тиждень, з 20 по 26 серпня, триватимуть грози, а температура буде триматися на рівні 25-30 градусів. У свою чергу, на півдні, сході та в центрі збережеться суха і спекотна погода з максимальною температурою 32-37 градусів.