Насувається атмосферний фронт: з'явився прогноз на вихідні в Україні

У суботу, 12 січня, на півдні, сході та в центрі України припиняться опади. Однак черговий атмосферний фронт прийде вже на західні й північні області.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, там випаде сніг, посилиться вітер і закружляють хуртовини.

Температура повітря найближчої ночі на півночі і в центрі становитиме -10... -18 градусів, на решті території -2... -9 градусів. Удень 12 січня потеплішає відчутно -1... -5 градусів, на північному сході -5... -9 градусів.

13 січня, на Маланку, температура повітря протягом дня на заході підвищиться до відлиги, на решті території очікується -1... -3 градуси, на півдні 0... +3 градуси. Сніг найбільш вірогідний на заході і півночі.

У Києві 12-13 січня випадатиме сніг, місцями хуртовина. Температура повітря найближчої ночі -10... -13 градусів, завтра вдень -2... -4 градуси. 13 січня уночі -4... -6 градусів, удень -1... -3 градуси.

14 січня у Києві прогнозується сніг, мокрий сніг, поривчастий вітер, -2... +2 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!