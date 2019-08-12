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Наступив на обличчя затриманому: українські ЗМІ попалися на гучному фейку

1.4т Читати матеріал російською

Українські ЗМІ попалися на публікації неправдивої інформації про "безчинства" Національної поліції України в Миколаєві.

Фейк помітив журналіст OBOZREVATEL Віталій Тисячний, який є автором оригінального відео. Він розповів, що приводом для статей став запис, де співробітник поліції наступає ногою на обличчя людині.

"Увечері в неділю (11 серпня) чомусь почали просувати в ЗМІ фейк про безчинство НПУ в Миколаєві. Інформація пішла як по телеграм-каналах, так і по всеукраїнським сайтам. Так розумію, щоб частково збити тему з масовими затриманнями в Москві? Адже першим відео випустив аккаунт "Чіткий ТАСС" з прив'язкою до "збурень росіян", – розповів він.

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Тисячний зазначив, що дана "новина" є інформаційним вкиданням.

"Я автор цього відео (оригінал - більше 3-х хвилин), і зроблено воно була влітку 2017 року... Йдеться про приїзд Надії Савченко в Миколаїв. Там дійсно була бійка і так, поліцейський став на голову людині. Але, конфлікт ще тоді був вирішений і були публічні вибачення", – підкреслив журналіст.

Наступив на обличчя затриманому: українські ЗМІ попалися на гучному фейку

Скріншот

Наступив на обличчя затриманому: українські ЗМІ попалися на гучному фейку

Скріншот

Наступив на обличчя затриманому: українські ЗМІ попалися на гучному фейку

Скріншот

Наступив на обличчя затриманому: українські ЗМІ попалися на гучному фейку

Скріншот

Наступив на обличчя затриманому: українські ЗМІ попалися на гучному фейку

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" запустили дурний фейк про ЗСУ.

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Україна
Теги
фейки ЗМІ Національна поліція України
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - це завжди падлюка!(с)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очередной раз можно убедиться - какая лживая тварь Кацaп!
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