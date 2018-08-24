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Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова партії "Громадянська позиція"Всі статті автора

Наша Незалежність залежить від нас!

802

Мозок перелічує проблеми, а от серце відчуває свято. Нам боляче, бо гинуть солдати, гинуть мирні люди. І нам світло, бо тяжкі іспити роблять нас сильними, дорослими громадянами. Я вірю, що наша гідність переможе хитрість, розум переможе жадібність, системність - метушню. Наша професійність переможе авантюризм, єднання переможе розбрат, свобода - покірну байдужість. Наша віра переможе розчарування і зневіру. Ми станемо сильними, будемо поважати себе - і Україну поважатимуть у світі.

Вітаю Вас зі Святом. Наша Незалежність залежить від нас!

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Автор
Анатолій ГриценкоАнатолій Гриценко
Тема
День Незалежності України
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Анатолія Гриценко
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Комментарии на сайте не модерированы
Мартин Алекс
Мартин Алекс
Кто помнит- во время госпереворота 2014-го,который муйданы называют революцией петиного достоинства, этот клоун бесцельно, в пьяном угаре бродил по центральной площади Киева с охотничьей двустволкой и на вопрос,что творит-отвечал,что охраняет площадь от марсиан.
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Texnar Texnar
Texnar Texnar
А де був цей поганець коли стояв Майдан? А чому цей полковник, лідер партії, не прийняв ніякої участі у АТО? Хоча б волонтерської? А тепер, не маючи ні команди, ні ніяких ідей, так настирно рветься в президенти? Порошенко-2, без Рошену?
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