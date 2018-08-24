Мозок перелічує проблеми, а от серце відчуває свято. Нам боляче, бо гинуть солдати, гинуть мирні люди. І нам світло, бо тяжкі іспити роблять нас сильними, дорослими громадянами. Я вірю, що наша гідність переможе хитрість, розум переможе жадібність, системність - метушню. Наша професійність переможе авантюризм, єднання переможе розбрат, свобода - покірну байдужість. Наша віра переможе розчарування і зневіру. Ми станемо сильними, будемо поважати себе - і Україну поважатимуть у світі.

Вітаю Вас зі Святом. Наша Незалежність залежить від нас!