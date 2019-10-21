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21 жовтня • оновлено в 14:15
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/ Суспільство

"Наша головна зброя!" "Квартал 95" вперше прокоментував скандал через пісню про Гонтареву

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Колектив студії "Квартал 95" звернувся до міністра культури, а також міністра економіки, торгівлі і сільського господарства України в зв'язку зі скандалом довкола номера, присвяченого пожежі на дачі колишньої глави НБУ Валерія Гонтаревої.

Артисти заявили, що "гумор – їхня головна зброя" і вони будуть з гордістю займатися своєю справою. Текст звернення опубліковано на сторінці студії в Facebook.

"Майже кожен випуск "Вечірнього кварталу" стає резонансним, бо ми жартуємо на теми, які хвилюють суспільство. "Квартал" – це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть якщо це не подобається деяким політикам", – заявили" кварталівці".

Вони також висловили жаль, що "заслужений колектив хору ім. Верьовки піддався незаслуженій інформаційній атаці". За їхніми словами, співаки не брали участь у підготовці номера.

Міністра культури Володимира Бродянского, який після скандалу вибачився перед Гонтаревою, артисти запросили на наступний концерт, щоб він "зразу сказав, за що йому соромно, а за що ні".

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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Дешеві гопники-хами. Вони навіть не можуть збагнути, що таке порядність і почуття міри.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ТЕМИ ЯКІ хвилюють суспільство У зельца пентхауз в Крыму, 15-ти комнатная вилла в Италии, и ещё немного квартирок по мелочам - "поговорим, например, откуда деньги" ???!!! І ЦЕ ТІЛЬКИ У ЗЄ ТА І ІНШІ 95 ДЕБІЛІВ НЕ БІДУЮТЬ
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Ребята,вы молодцы. Продолжайте. А воют те,кого проплатили
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не дождетесь
не дождетесь
Коротков Сергей, то есть, люди не могут искренне вощмущаться? Или есть мнение Ваше и ошибочное?))
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