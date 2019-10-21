"Наша головна зброя!" "Квартал 95" вперше прокоментував скандал через пісню про Гонтареву

Колектив студії "Квартал 95" звернувся до міністра культури, а також міністра економіки, торгівлі і сільського господарства України в зв'язку зі скандалом довкола номера, присвяченого пожежі на дачі колишньої глави НБУ Валерія Гонтаревої.

Артисти заявили, що "гумор – їхня головна зброя" і вони будуть з гордістю займатися своєю справою. Текст звернення опубліковано на сторінці студії в Facebook.

"Майже кожен випуск "Вечірнього кварталу" стає резонансним, бо ми жартуємо на теми, які хвилюють суспільство. "Квартал" – це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть якщо це не подобається деяким політикам", – заявили" кварталівці".

Вони також висловили жаль, що "заслужений колектив хору ім. Верьовки піддався незаслуженій інформаційній атаці". За їхніми словами, співаки не брали участь у підготовці номера.

Міністра культури Володимира Бродянского, який після скандалу вибачився перед Гонтаревою, артисти запросили на наступний концерт, щоб він "зразу сказав, за що йому соромно, а за що ні".

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